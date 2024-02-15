Путин заявил, что не получил "полного удовольствия" от интервью Карлсону (видео)

По словам российского президента, он якобы ждал от американского журналиста "острых вопросов", чтобы "также остро отвечать".

Related video

Президент Российской Федерации Владимир Путин прокомментировал свое интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, отметив, что разговор прошел не так, как он ожидал. Об этом президент РФ сказал в интервью российскому журналисту Павлу Зарубину 15 февраля.

Путин заявил, что Карлсон является "опасным человеком". По словам политика, он ждал, что во время интервью журналист будет "вести себя агрессивно", а также задавать "острые вопросы".

"Я не просто был к этому готов, я этого хотел, потому что это давало бы мне возможность также остро отвечать, что, на мой взгляд, придало бы определенную специфику всей нашей беседе. Но он избрал другую тактику", — сказал Путин.

Важно

"С нетерпением жду": названа европейская страна, которую посетит Такер Карлсон

Президент РФ также заявил, что Карлсон несколько раз предпринял попытку его перебить, однако в целом оказался "терпеливым". Он отметил, что журналист выслушал его длинные речи об истории и якобы не дал ему сделать "то, к чему он был готов".

"Поэтому, откровенно говоря, полного удовольствия от этого интервью я не получил", — заключил Путин.

Интервью президента РФ Павлу Зарубину

В свою очередь американский портал Politico в своей публикации от 15 февраля указал на то, что Карлсон известен своим положительным отношением к России, а также "склонностью заискивать перед автократами".

Взирая на это, в издании считают, что если бы Путин действительно хотел отвечать на "острые вопросы", то Кремль не выбрал бы Карлсона для его первого интервью западному журналисту.

Напомним, 7 февраля пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин дал интервью Такеру Карлсону. Накануне журналист подтвердил, что он находится в Москве.

По данным росСМИ от 14 февраля, интервью Путина провалилось в эфире государственного телевидения по всей стране. Журналисты отметили, что отечественные сериалы и развлекательные шоу оказались россиянам интереснее.