"С нетерпением жду": названа европейская страна, которую посетит Такер Карлсон

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич анонсировала приезд американского журналиста, а также "поздравила" его с тем, что он "отважился на действительно феноменальное интервью" с Путиным.

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Американский журналист Такер Карлсон, который недавно взял интервью у президента Российской Федерации Владимира Путина, собирается посетить Сербию. Об этом пишет Politico со ссылкой на заявление премьер-министра Сербии Ана Брнабич, сделанное на Всемирном правительственном саммите в Дубае.

"Он много знает о Сербии и сказал, что планирует приехать в Сербию в середине 2024 года и что он чрезвычайно уважает президента Александра Вучича. И я сказал ему, что с нетерпением жду встречи с ним", — заявила Брнабич.

Глава сербского правительства также сообщила, что "поздравила" американского журналиста с тем, что он "отважился на действительно феноменальное интервью" с российским президентом вопреки "цензуре".

Как отмечают журналисты, это было первое интервью Путина западному журналисту с начала полномасштабной войны в Украине. Сообщается, что Карлсон подвергся критике за то, что в разговоре с российским лидером не коснулся темы зверств ВС РФ в Украине и преследование оппозиции в России.

Авторы публикации также указали на то, что ранее, в 2021 году, Карлсон также посетил Будапешт, где взял интервью у премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Кроме того, на территории венгерской столицы в 2023 году Карлсон встречался с президентом Сербии Александром Вучичем.

Напомним, 7 февраля пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин дал интервью Такеру Карлсону. Накануне журналист подтвердил, что он находится в Москве.

Позже, 12 февраля, Такер Карлсон заявил, что Владимир Путин якобы выразил готовность принять значительные уступки в отношении войны в Украине. По словам журналиста, он провел неофициальную беседу с российским лидером после интервью.