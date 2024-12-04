Поговорил с Лавровым: Карлсон вернулся в Москву и заявил о срыве интервью с Зеленским (видео)

По словам американского ведущего, США уже вовлечены в "необъявленную войну" с Россией, а армия США якобы убивает россиян на территории РФ.

Американский журналист Такер Карлсон вновь приехал в Москву, на этот раз анонсируя интервью с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. В видеозаписи, сделанной из Москвы, Карлсон сообщил, что его команда на протяжении более года пыталась провести интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским, однако переговоры сорваны, по его словам, американским правительством и посольством США в Киеве. Об этом он заявил в своем видео ролике на три минуты.

Карлсон отметил, что целью его визита в Москву стало получение интервью с Лавровым, чтобы обсудить текущую ситуацию между Россией и США, а также возможное будущее взаимодействие этих стран.

"Мы вчера вернулись в Москву, чтобы взять интервью у министра иностранных дел России. Чтобы спросить: идем ли мы к беспрецедентному конфликту между Россией и Соединенными Штатами? Есть ли способ оттолкнуть Россию от Востока, от сферы Китая, обратно на Запад?", — сказал ведущий в опубликованном ролике.

Он подчеркнул, что США уже вовлечены в "необъявленную войну" с Россией, а армия США якобы убивает россиян на территории РФ. По его словам, ситуация на данный момент стала значительно опаснее, и мир находится "гораздо ближе к ядерной войне, чем когда-либо".

Карлсон также раскритиковал администрацию президента США за отсутствие каналов связи с Россией и отметил, что большинство американцев не имеют доступа к альтернативной информации, из-за чего не знают российскую сторону конфликта. В заключение, он сообщил, что его интервью с Лавровым было "очень увлекательным" и будет опубликовано в ближайшее время.

Интервью с Путиным

Напомним, что в начале февраля Карлсон уже посещал Москву, где записывал интервью с президентом Владимиром Путиным. Позже Путин заявил, что не получил "полного удовлетворения" от интервью Карлсону. По словам президента РФ, он якобы ждал от американского медийщика "острых вопросов", чтобы "также остро отвечать".

Напомним также, что миллиардер Илон Маск высмеял интервью Путина Такеру Карлсону. Известный предприниматель поделился картинкой, которая в насмешливой форме показывает ответ Путина на вопрос о причинах вторжения российских войск в Украину.