"Украина — источник безумия": Карлсон заявил, что Путин не является врагом США (видео)

Такер Карлсон утверждает, что Путина в США считают врагом только "кучка сумасшедших". Украинский журналист Андрей Цаплиенко отмечает, что в ХХ веке некоторые американские деятели говорили так же о Гитлере.

Related video

Пророссийский американский журналист Такер Карлсон назвал Украину "источником безумия", дестабилизирующим Запад. Также он сказал, что президента РФ Владимира Путина в Соединенных Штатах Америка называют врагом "кучка сумасшедших", а сам он не имеет причин злиться на него, потому что тот не причинил вреда лично ему. Такие заявления он сделал в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану.

Такер Карлсон говорит, что у него "нет причин злиться на Путина". На видео с 1:03:00.

"Украина — это источник безумия. Они сделали все, чтобы дестабилизировать Запад. Количество зла, которое идет от этой страны, количество преступлений, которые идут от этой страны, очень значительны", — заявил Карлсон.

Он признался, что не понимает, почему президента РФ в его стране считают врагом.

"Люди нападали на меня со словами: как ты посмел говорить с Путиным, нашим врагом? Никто не спрашивал меня, является ли Путин нашим врагом. Почему Путин нам враг? Он ничего мне не сделал. Он не называл меня расистом", — сказал он Пирсу Моргану.

Карлсон отрицал, что является "марионеткой" российского президента, и заявил, что как американец не имеет причин злиться на него, пока он не атаковал непосредственно его страну.

"Мы никогда не голосовали за то, что ненависть к Путину входит в национальную политику США. Есть только кучка сумасшедших врагов демократии, как Виктория Нуланд, которые решили, что мы должны избавиться от Путина, потому что они злы на него по каким-то причинам, которых нам никто не объясняет. Я с этим не согласен, потому что я живу в свободной стране", — заявил американский журналист.

Слова Карлсона прокомментировал украинский журналист Андрей Цаплиенко. Он отметил, что агрессор, которому не дадут жесткий отпор, убедится в слабости демократии и будет продолжать свои захватнические действия.

"В середине ХХ-го века тоже были американские деятели, которые примерно так говорили о Гитлере, но их изоляционизм привел к Перл-Харбору", — сказал Цаплиенко.

Украинский журналист Андрей Цаплиенко прокомментировал заявления Такера Карлсона Фото: Скриншот

Напомним, 28 января Такер Карлсон заявил в интервью журналисту Мэтту Таибби, что администрация Байдена пыталась убить Путина, однако никаких конкретных доказательств не привел.

6 декабря СМИ писали, что глава российской дипломатии Сергей Лавров в интервью Карлсону заявил, что причиной войны РФ против Украины была Революция Достоинства.

Перед тем 4 декабря Карлсон записал видео в Москве, в котором заявил о срыве интервью с Зеленским. По его словам, его команда пытается организовать разговор с президентом Украины более года.