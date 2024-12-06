По словам главы российской дипломатии Сергея Лаврова, для заключения мира Украине придется принять во внимание реалии на земле и тот факт, что Россия включила оккупированные территории в свой состав.

Глава Министерства внутренних дел России Сергей Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карслону заявил, что Украина не потеряла бы свои территории, если бы не события Революции Достоинства, которые он назвал государственным переворотом. Об этом сообщает российский телеканал RT.

По его словам, если бы не события на Майдане, то Украина не потеряла бы Крым.

"И если бы соглашение, достигнутое накануне между тогдашним президентом и оппозицией, было реализовано… Они не выполнили этого соглашения. Вместо этого они организовали госпереворот", — заявил Лаврорв.

Глава российской дипломатии заявил также, что у России якобы нет намерения уничтожать украинский народ.

"Они братья и сестры российскому народу", — сказал он американскому журналисту.

Переговоры с Украиной: что сказал Лавров

Сергей Лавров отметил, что для заключения мира Украине придется принять во внимание реалии на земле.

"Это не только линия соприкосновения, но и изменения в Конституции РФ после проведения референдумов в "ДНР", "ЛНР", Херсонской и Запорожской областях", — заявил Лавров.

Кроме того он назвал условия завершения войны:

отказ от вступления в НАТО;

никаких военных баз других стран на территории Украины;

никаких военных учений на территории Украины с участием иностранных войск.

Напомним, 4 декабря стало известно, что американский журналист Такер Карлсон вновь приехал в Москву, на этот раз анонсируя интервью с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. В видеозаписи, сделанной из Москвы, Карлсон сообщил, что его команда на протяжении более года пыталась провести интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским, однако переговоры сорваны, по его словам, американским правительством и посольством США в Киеве