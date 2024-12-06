За словами глави російської дипломатії Сергія Лаврова, для укладення миру Україні доведеться взяти до уваги реалії на землі і той факт, що Росія включила окуповані території до свого складу.

Глава Міністерства внутрішніх справ Росії Сергій Лавров в інтерв'ю американському журналісту Такеру Карслону заявив, що Україна не втратила б свої території, якби не події Революції Гідності, які він назвав державним переворотом. Про це повідомляє російський телеканал RT.

За його словами, якби не події на Майдані, то Україна не втратила б Крим.

"І якби угода, досягнута напередодні між тодішнім президентом і опозицією, була реалізована... Вони не виконали цієї угоди. Натомість вони організували держпереворот", — заявив Лаврорв.

Глава російської дипломатії заявив також, що у Росії нібито немає наміру знищувати український народ.

"Вони брати і сестри російському народу", — сказав він американському журналісту.

Переговори з Україною: що сказав Лавров

Сергій Лавров зазначив, що для укладення миру Україні доведеться взяти до уваги реалії на землі.

"Це не тільки лінія зіткнення, а й зміни до Конституції РФ після проведення референдумів у "ДНР", "ЛНР", Херсонській і Запорізькій областях", — заявив Лавров.

Крім того, він назвав умови завершення війни:

відмова від вступу до НАТО;

жодних військових баз інших країн на території України;

жодних військових навчань на території України за участю іноземних військ.

Нагадаємо, 4 грудня стало відомо, що американський журналіст Такер Карлсон знову приїхав до Москви, цього разу анонсуючи інтерв'ю з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. У відеозаписі, зробленому з Москви, Карлсон повідомив, що його команда впродовж більше ніж року намагалася провести інтерв'ю з президентом України Володимиром Зеленським, проте переговори зірвані, за його словами, американським урядом і посольством США в Києві...