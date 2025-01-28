Журналист утверждает, что бывший госсекретарь США Энтони Блинкен делал все для того, чтобы началась настоящая война. В то же время Карлсон не привел конкретных доказательств или подробностей относительно вероятной организации попыток покушения на российского президента.

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Американский журналист Такер Карлсон заявил, что администрация бывшего президента США Джо Байдена якобы пыталась убить российского президента Владимира Путина. Об этом он сказал в разговоре с журналистом Мэттом Таибби, опубликованном в понедельник, 27 января.

Карлсон утверждает, что бывший госсекретарь делал все возможное, чтобы ускорить войну между США и Россией.

"Тони Блинкен так сильно продвигал идеи настоящей войны, через убийство Путина, например. Что делала администрация Байдена — они пытались убить Путина", — сказал он.

Американский журналист добавил, что "это является безумием". Однако Карлсон не предоставил никаких конкретных доказательств или подробностей относительно вероятной организации попыток покушения на российского лидера.

По его словам, администрации бывшего президента США был необходим хаос как "защитный экран".

Напомним, Такер Карлсон приезжал в Москву в феврале 2024 года. Он брал интервью у президента России Владимира Путина.

29 февраля американский журналист в подкасте Лекса Фридмана заявил, что ему не понравилась вся та часть разговора с главой Кремля, в которой тот пытался очернить Украину и оправдывал вторжение в Украину необходимостью провести "денацификацию".

В декабре 2024 года Такер Карлсон взял интервью у главы МИД РФ Сергея Лаврова. Он также заявил, что его команда более года пыталась организовать интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским, однако переговоры сорваны.