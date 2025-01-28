"Це божевілля": Такер Карлсон заявив, що адміністрація Байдена намагалася вбити Путіна (відео)

Журналіст стверджує, що колишній держсекретар США Ентоні Блінкен робив усе для того, щоб почалася справжня війна. Водночас Карлсон не навів конкретних доказів чи подробиць щодо ймовірної організації спроб замаху на російського президента.

Related video

Американський журналіст Такер Карлсон заявив, що адміністрація колишнього президента США Джо Байдена нібито намагалася вбити російського президента Володимира Путіна. Про це він сказав у розмові з журналістом Меттом Таіббі, опублікованій у понеділок, 27 січня.

Карлсон стверджує, що колишній держсекретар робив усе можливе, щоб прискорити війну між США і Росією.

"Тоні Блінкен так сильно просував ідеї справжньої війни, через убивство Путіна, наприклад. Що робила адміністрація Байдена — вони намагалися вбити Путіна", — сказав він.

Американський журналіст додав, що "це є божевіллям". Проте Карлсон не надав жодних конкретних доказів чи подробиць щодо ймовірної організації спроб замаху на російського лідера.

За його словами, адміністрації колишнього президента США був необхідний хаос як "захисний екран".

Нагадаємо, Такер Карлсон приїжджав до Москви в лютому 2024 року. Він брав інтерв'ю у президента Росії Володимира Путіна.

29 лютого американський журналіст у подкасті Лекса Фрідмана заявив, що йому не сподобалася вся та частина розмови з очільником Кремля, у якій той він намагався очорнити Україну і виправдовував вторгнення в Україну необхідністю провести "денацифікацію".

У грудня 2024 Такер Карлсон взяв інтерв'ю у глави МЗС РФ Сергія Лаврова. Він також заявив, що його команда понад рік намагалася організувати інтерв'ю з президентом України Володимиром Зеленським, проте переговори зірвані.