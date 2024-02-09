Президент РФ заявил, что США после развала СССР проводили в отношении РФ политику "давления". Вашингтон якобы хочет утащить Украину в НАТО на зло Москве.

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Президент России Владимир Путин заявил, что так называемая "денацификация" — это избавление от людей, которые поддерживают нацизм. Об этом глава Кремля рассказал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

По словам Путина, президент Украины Владимир Зеленский якобы поддерживает "нацизм" и людей, которые продвигают эту теорию. Российский политик уверен, что дело главы нацистской Германии Адольфа Гитлера "еще живет", а люди, которые уничтожали евреев еще живы.

Кроме того, в том же интервью Путин заявил, что Украина якобы поставила во главу угла своей идентичности ложных героев, которые сотрудничали с Гитлером. В то же самое время, он заявил, что никакой Украины не существовало до прихода большевиков ко власти в России.

По словам Путина, Украина после распада Советского Союза якобы "утащила с собой все, что получила с барского плеча" России. Более того, Штаты после 1991 года проводили в отношении РФ политику "давления". Глава Кремля заявил, что Вашингтон хочет "втянуть" Украины в НАТО на зло РФ. Сама же Россия, как выразился Путин, "добровольно" пошла на развал СССР.

Владимир Путин дал интервью Такеру Карлсону

Напомним, что Путин также заявил, что Украина якобы начала войну и отказалась от переговоров по указанию США. По словам главы Кремля, Россия пока не достигла своих целей по "денацификации" в войне против Украины, однако в конечном итоге все закончится "переговорами".