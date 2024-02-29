"Самое тупое, что я слышал": Такер Карлсон возмутился из-за слов Путина об Украине (видео)

По словам американского журналиста, ему очень не понравилась вся та часть разговора с президентом РФ, в которой тот пытался очернить Украину.

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Президент РФ Владимир Путин попытался оправдать военное вторжение в Украину, выставив всех украинцев злом, которые должны пройти через так называемую денацификацию. Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон, который брал интервью у главы Кремля, в подкасте Лекса Фридмана.

Во время беседы Фридман поинтересовался у Карлсона, что тот думает о попытках Путина оправдать вторжение в Украину необходимостью провести "денацификацию".

"Это самая тупая вещь, которую я когда-либо слышал. Я так и не понял, что такое денацификация" – сказал он.

Карлсон признал, что ему очень не понравилась вся та часть разговора с президентом РФ, в которой тот пытался очернить Украину.

"Дело в том, что "нацизм", чем бы он ни был, является неотъемлемым понятием от немецкого народа. Это было националистическое движение в Германии (…) Я сам антинацист. Но не существует никакого нацистского движения в 2024 году. Называть их (украинцев) нацистами, это как-то очень по-детски", — заявил Карлсон.

Американский журналист также отметил, что обозначение человека "нацистом" — это попытка выставить его чистым злом. При этом у Карлсона сложилось впечатление, что Путин действительно верит в то, что Украина населена неонацистами.

Такер Карлсон об интервью с Путиным (смотреть с 1:29:15)

Напомним, что Путин во время интервью рассказал, что понимает под "денацификацией" Украины. Президент России заявил, что так называемая "денацификация" — это избавление от людей, которые поддерживают нацизм. Российский политик уверен, что дело главы нацистской Германии Адольфа Гитлера "еще живет", а люди, которые уничтожали евреев еще живы.

Позже Путин заявил, что не получил "полного удовольствия" от интервью Карлсону. По словам российского президента, он якобы ждал от американского журналиста "острых вопросов", чтобы "также остро отвечать".

Отметим, что миллиардер Илон Маск высмеял интервью Путина Такеру Карлсону. Известный предприниматель поделился картинкой, которая в насмешливой форме показывает ответ Путина на вопрос о причинах вторжения российских войск в Украину.