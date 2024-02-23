"Вместе с детьми": в школах России будут изучать интервью Путина Карлсону, — ЦНС

По информации украинского подполья, руководство противника написало методичку, которая уже была передана учителям. Это необходимо для того, чтобы дети якобы лучше поняли позицию РФ на мировой арене.

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Российских школьников собираются вскоре начать обучать в учебных заведения по материалам интервью президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Об этом сообщает пресс-служба Центра национального сопротивления 23 февраля.

По данным украинского подполья, для учителей России была разработана специальная методичка, которую рекомендуют использовать на уроках с учениками. Детям хотят рассказать больше об этом разговоре главы государства со СМИ. Такую практику ввело российское руководство

"При этом, документ опубликованный на портале "Единый урок РФ", рекомендует учителям изучать интервью вместе с детьми, проводить в классах дебаты по темам разговора Путина и Карлсона, привлекать детей к "исследовательским проектам" по мотивам интервью и разбирать его как медиатекст", — говорится в сообщении.

Авторы методички убеждены, что данное интервью поможет школьникам "лучше понять позицию Российской Федерации на мировой арене". Также это якобы должно развить у граждан критическое мышление с самого детства.

В то же время, разговор Владимира Путина с американским журналистом Такером Карлсоном не был популярен в России. На государственном телевидении он потерпел фиаско.

Интервью в ту неделю не попало даже в топ-10 самых популярных программ в России.

"Это связано с тем, что интервью транслировалось в утреннем слоте, который обычно имеет низкую аудиторию. … Самый популярный в России Первый канал показывал интервью дважды подряд с 7 часов утра. Сам Карлсон обнародовал запись на своем веб-сайте и на X, в американский прайм-тайм, который был в 2 часа ночи в Москве", — говорится в сообщении.

Сам Владимир Путин также заявлял, что он не доволен тем результатом, который получился.

Напомним, 13 февраля сообщалось, что американский бизнесмен Илон Маск высмеял интервью Владимира Путина Такеру Карлсону. Известный предприниматель поделился картинкой, которая в насмешливой форме показывает ответ Путина на вопрос о причинах вторжения российских войск в Украину.