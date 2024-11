Такер Карлсон: що відомо про телеведучого, якого пророкують у прессекретарі Трампу

Такер Карлсон з 2016-го до 2023 року вів своє шоу Tucker Carlson Tonight на телеканалі Fox News, відомому своїм консервативним підходом до політики. Дональд Трамп був його постійним глядачем.

Напередодні у ЗМІ розлетілася новина про те, що скандально відомий телеведучий і політичний оглядач Такер Карлсон стане прессекретарем президента Дональда Трампа. Першоджерелом цієї інформації став скриншот, який має вигляд пресрелізу Дональда Трампа. Через деякий час у Х з'явилася інформація про те, що сторінка, яка опублікувала це повідомлення, фейкова, а в Трампа є п'ять кандидатів на цю посаду, проте резонанс про можливе призначення Карлсона "розмовляючою головою" Трампа меншим не став. Фокус зібрав кілька фактів про одіозного журналіста.

Хто такий Такер Карлсон?

Такер Карлсон — американський консервативний експерт і популярний ведучий токшоу на кабельному телебаченні. Він здобув визнання за успіхи у сприянні впровадженню вкрай правих поглядів і лексики в русло американської політики. Карлсон відомий своїми категоричними позиціями щодо низки політичних і соціальних питань, прийняттям білого націоналізму, підтримкою авторитарних лідерів інших країн і регулярним апелюванням до, можливо, неправдивих тверджень, зокрема про теорії змови, які, можливо, є хибними або такими, що вводять в оману.

Такер ніяк не коментував чуток навколо його можливої нової посади, про яку розтрубили на фейковій сторінці в Х.

Такер Карлсон: дитинство без матері

Карлсон народився в сім'ї директора радіокомпанії "Голос Америки" Річарда Ворнера Карлсона та його дружини, художниці Лізи МакНір Ломбарді. Коли йому виповнилося шість років, мати покинула чоловіка, залишивши йому двох синів, Такера і Баклі, а потім полетіла жити до Франції, де й померла 2011-го. Діти її більше ніколи не бачили.

Річард із синами переїхав до Каліфорнії, а коли Такеру було 10 років, Карлсон одружився з Патрицією Свенсон, чия сім'я володіла продовольчою компанією Swanson. Вона була племінницею сенатора Джеймса Вільяма Фулбрайта.

Діти Річарда навчалися в приватній школі-інтернаті в Род-Айленді. Саме там Такер познайомився зі своєю майбутньою дружиною, Сьюзан Ендрюс, однокурсницею і дочкою директора школи. У шлюбі в них народяться четверо дітей.

Після школи Такер подавав документи на вступ до кількох престижних університетів, але йому відмовили. Та з допомогою його майбутнього тестя зрештою прийняли до Трініті-коледжу в Гартфорді, штат Коннектикут.

Перші кроки в журналістиці

Закінчивши коледж, Такер хотів вступити до ЦРУ, та йому відмовили, тож після цього, за порадою свого батька, він пішов у журналістику. Першим місцем роботи став консервативний журнал Policy Review. Він також писав статті для Arkansas Democrat-Gazette. У 1995 році Карлсон приєднався до колективу The Weekly Standard, консервативного журналу громадської думки, співзасновником якого того ж року став Вільям Крістол. Пізніше він написав безліч колонок, статей-думок, профілів та інших статей для кількох друкованих та онлайн-журналів, журналів і газет, включно з Esquire, The New Republic, Forbes, Slate, New York Magazine, The Atlantic і The Wall Street Journal.

Від коментатора до власного шоу: телевізійна кар'єра Такера Карлсона

На телебаченні Карлсон уперше з'явився в 1995 році, давши інтерв'ю новинному коментатору CBS Дену Ратеру про спірний судовий процес над О. Дж. Сімпсоном. Після цього він регулярно з'являвся як консервативний коментатор у різних новинних і політичних програмах дебатів.

У 2000-му Такера беруть співведучим нового дебатного шоу CNN, The Spin Room, яке незабаром було скасовано через низькі рейтинги. У 2001 році його запросили вести Crossfire — ще одне шоу дебатів CNN, прем'єра якого відбулася 1982 року — разом із Полом Бегалою, демократичним стратегом і політичним коментатором. В інтерв'ю Crossfire з Карлсоном і Бегалою в жовтні 2004 року Джон Стюарт, тодішній ведучий політично сатиричного The Daily Show, заявив, що обидва ведучі були "політичними писаками", які "шкодили Америці", займаючись партійним політичним театром, а не змістовними дебатами. Три місяці по тому Crossfire скасував президент CNN, який сказав в інтерв'ю, що згоден з оцінкою Стюарта цього шоу.

У 2009 році Такер став політичним аналітиком Fox News, з'являючись у різних програмах, перш ніж запустити власне шоу Tucker Carlson Tonight. Воно транслювалося на каналі Fox News з 2016-го до 2023 року, а Дональд Трамп був його постійним глядачем.

Після президентських виборів 2024 року Такер узяв у Трампа інтерв'ю

Завдяки програмі Карлсон швидко зарекомендував себе як ключовий гравець на каналі та впливовий голос у республіканській політиці. Шоу стало найрейтинговішою кабельною новинною програмою в ключовій віковій групі від 25 до 54 років, а Fox News стала кабельною новинною мережею США, яку найбільше переглядають.

Він часто підтримував теорії змови та ультраправі погляди. Він неодноразово ставив під сумнів ефективність вакцин від COVID і порівнював приписи з "нацистськими експериментами".

Кар'єра Такера Карлсона ледь не звалилася після того, як якась Кімберлі Кларк звинуватила його в зґвалтуванні в переповненій піцерії в Кентуккі. Пізніше у своїй книзі Карлсон говорив про цей випадок неправдивого звинувачення у зґвалтуванні від жінки, яку він у житті не зустрічав, як про дуже драматичний для нього. Пізніше Кімберлі говорила, що це було непорозумінням, викликаним психічним розладом, від якого вона страждала. Про все це Такер розповів у своїй автобіографії "Політики, поплічники і паразити: мої пригоди в новинах кабельного ТБ" (2013).

Звільнення з Fox News

У квітні минулого року Такер був звільнений з каналу Fox News. Офіційно причину звільнення названо не було, але американська преса писала, що ухвалити таке рішення главу корпорації Руперта Мердока спонукав позов, висунутий у зв'язку з репортажем Карлсона про захоплення 6 січня 2021 року прихильниками Дональда Трампа Капітолію і поширення в ефірі неправдивих тверджень Трампа про те, що його поразка на виборах 2020 року стала результатом фальсифікацій.

Звільнення відбулося незабаром після того, як материнська компанія Fox Corp погодилася виплатити Dominion Voting Systems $787,5 млн, щоб запобігти судовому процесу у справі про наклеп. Dominion, яка виробляє апаратуру для голосування, подала до суду через висвітлення каналом неправдивих заяв про те, що машини сфальсифікували вибори 2020 року.

Такер мав виступити в суді у цій справі. Згідно з інформацією, розкритою в рамках позову, Карлсон визнав, що заяви про фальсифікацію результатів голосування були безпідставними.

Карлсон перезапустив своє шоу на X торік, назвавши сайт Ілона Маска останньою великою платформою, що залишилася і допускає свободу слова. Його ролики, як і раніше, збирають мільйони переглядів.

Інтерв'ю Такера Карлсона з Володимиром Путіним

На пострадянському просторі про Такера Карлсона голосно заговорили після того, як він став першим із західних журналістів, хто взяв інтерв'ю у російського президента Володимира Путіна після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

У бесіді йшлося про Україну, можливі переговори і репортера Wall Street Journal Евана Гершковича, якого пізніше РФ все ж обміняла. Зокрема, Путін заявив Карлсону, що готовий вести переговори про мирну угоду з Володимиром Зеленським, але додав, що Росія поки що не досягла своїх цілей у країні, включно з "денацифікацією". Пізніше репортер уже в США заявив, що це"найтупіша річ", яку він чув.

Очільник країни-агресора також сказав, що у нього "немає інтересу" нападати на Польщу або Латвію, заявивши, що він зробить це тільки в тому разі, якщо будь-яка з країн нападе на Росію.

Представник Кремля Дмитро Пєсков сказав, що Путін погодився дати інтерв'ю Карлсону, тому що позиція цього журналіста "відрізняється від одностороннього висвітлення подій традиційних західних новинних ЗМІ".

"Вона жодним чином не проросійська, не проукраїнська — вона проамериканська, але, принаймні, вона контрастує з позицією традиційних англосаксонських ЗМІ", — заявив прес-секретар Путіна.

Сам Такер раніше говорив про Путіна таке:

"Чому Володимир Путін такий поганий хлопець? Він не Саддам Хусейн, він не Адольф Гітлер, він не становить небезпеки для Сполучених Штатів". Ці слова довго мусувалисяв мережі.

Заяви Такера про Україну

Колишній ведучий Fox критикував підтримку США України у війні і раніше підтримував Путіна. Коли почалося вторгнення Росії, він засумнівався в доцільності американської допомоги Україні та називав Володимира Зеленського "авторитарним лідером".

"Зеленський не зацікавлений у свободі та демократії. Насправді, Зеленський набагато ближчий до Леніна, ніж до Джорджа Вашингтона. Він диктатор. Він небезпечна авторитарна людина, яка витратила сто мільярдів доларів податків США на створення однопартійної поліцейської держави в Україні", — заявив він 2022 року.

Війну в Україні Карлсон назвав "людською катастрофою", що змінила давні політичні та торговельні реалії в усьому світі.

3 липня 2024 року стало відомо, що Такер Карлсон планує взяти інтерв'ю у президента України Володимира Зеленського. Про це заявив сам журналіст у своєму акаунті в X (колишній Twitter) у вигляді його анонсу.

Однак прес-секретар глави держави Сергій Нікіфоров спростував цю інформацію.

Інші скандальні заяви Такера Карлсона

Заворушення в Капітолії 6 січня 2021 року він охарактеризував як "переважно мирний хаос".

У 2018 році Такер заявив, що іммігранти зроблять США "біднішими і бруднішими".

Карлсон виправдовував дії підлітка Кайла Ріттенхауса, який застрелив двох протестувальників Black Lives Matter 2020 року в місті Кеноша. Ба більше, після виправдання Ріттенгауса Карлсон покликав його до себе на інтерв'ю.

"Наскільки ми шоковані тим, що 17-річні підлітки з гвинтівками вирішили, що вони повинні підтримувати порядок, коли ніхто інший цього не зробить?" — говорив він.

Журналіст зробив низку принизливих коментарів на адресу жінок, зокрема порадив письменниці Лорен Дуці повернутися до написання статей про високі чоботи замість політики, назвав журналістку Аріанну Гаффінгтон "свинею", а Брітні Спірс і Періс Гілтон охрестив "найбільшими білими шл***ами в Америці".

У червні 2023 року він поклав відповідальність на Україну за підрив Каховської ГЕС.

Такер Карлсон поклав на США відповідальність за підрив "Північного потоку".

Карлсон виступає проти контролю над вогнепальною зброєю і проти абортів, назвавши останні однією з можливих причин ураганів.

Раніше Фокус писав, що Такер Карлсон після інтерв'ю з Путіним працевлаштувався на російське ТБ і наговорив про кліщів.