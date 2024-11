Такер Карлсон: что известно о телеведущем, которого прочат в пресс-секретари Трампа

Такер Карлсон с 2016 по 2023 год вел свое шоу Tucker Carlson Tonight на телеканале Fox News, известном своим консервативным подходом к политике. Дональд Трамп был его постоянным зрителем.

Накануне в СМИ разлетелась новость о том, что скандально известный телеведущий и политический обозреватель Такер Карлсон станет пресс-секретарем президента Дональда Трампа. Первоисточником этой информации стал скриншот, который выглядит как пресс-релиз Дональда Трампа. Спустя некоторое время в Х появилась информация о том, что страница, опубликовавшая это сообщение, фейковая, а у Трампа есть пять кандидатов на этот пост, однако резонанс о возможном назначении Карлсона "говорящей головой" Трампа меньше не стал. Фокус собрал несколько фактов об одиозном журналисте.

Кто такой Такер Карлсон?

Такер Карлсон – американский консервативный эксперт и популярный ведущий ток-шоу на кабельном телевидении. Он получил признание за успехи в содействии внедрению крайне правых взглядов и лексики в русло американской политики. Карлсон известен своими категорическими позициями по ряду политических и социальных вопросов, принятием белого национализма, поддержкой авторитарных лидеров других стран и регулярной опорой на, возможно, ложные или вводящие в заблуждение утверждения, включая беспочвенные теории заговора.

Такер Карлсон Фото: Скриншот

Такер никак не комментировал слухи вокруг его возможной новой должности, о которой ратсрубили на фейковой странице в Х.

Фейковый пресс-релиз о будущей должности Такера Карлсона Фото: Соцсети

Такер Карлсон: детство без матери

Карлсон родился в семье директора радиокомпании "Голос Америки" Ричарда Уорнера Карлсона и его жены, художницы Лизы МакНир Ломбарди. Когда ему исполнилось шесть лет, мать бросила мужа, оставив ему двоих сыновей, Такера и Бакли, а затем улетела жить во Францию, где и умерла в 2011-м. Дети ее больше никогда не видели.

Ричард с сыновьями переехал в Калифорнию, и когда Такеру было 10 лет, Карлсон женился на Патриции Свенсон, чья семья владела продовольственной компанией Swanson. Она была племянницей сенатора Джеймса Уильяма Фулбрайта.

Дети Ричаррда учились в частной школе-интернате в Род-Айленде. Именно там Такер познакомился со своей будущей женой, Сьюзан Эндрюс, однокурсницей и дочерью директора школы. В браке у них родятся четверо детей.

После школы Такер подавал документы на поступление в несколько престижных университетов, но ему отказали. С помощью своего будущего тестя он в конечном итоге был принят в Тринити-колледж в Хартфорде, штат Коннектикут.

Первые шаги в журналистике

Окончив колледж, Такер хотел поступить в ЦРУ, но ему отказали, и после этого по совету своего отца он пошел в журналистику. Первым местом работы стал консервативный журнал Policy Review. Он также писал статьи для Arkansas Democrat-Gazette. В 1995 году Карлсон присоединился к коллективу The Weekly Standard, консервативного журнала общественного мнения, соучредителем которого в том же году стал Уильям Кристол. Позже он написал множество колонок, статей-мнений, профилей и других статей для нескольких печатных и онлайн-журналов, журналов и газет, включая Esquire, The New Republic, Forbes, Slate, New York Magazine, The Atlantic и The Wall Street Journal.

От комментатора до собственного шоу: телевизионная карьера Такера Карлсона

На телефидении Карлсон впервые появился в 1995 году, дав интервью новостному комментатору CBS Дэну Ратеру о спорном судебном процессе над О. Дж. Симпсоном. После этого он регулярно появлялся в качестве консервативного комментатора в различных новостных и политических программах дебатов.

В 2000 году Такера берут соведущим нового дебатного шоу CNN, The Spin Room, которое вскоре было отменено из-за низких рейтингов. В 2001 году его пригласили вести Crossfire — еще одно шоу дебатов CNN, премьера которого состоялась в 1982 году — вместе с Полом Бегалой, демократическим стратегом и политическим комментатором. В интервью Crossfire с Карлсоном и Бегалой в октябре 2004 года Джон Стюарт, тогдашний ведущий политически сатирического The Daily Show, заявил, что оба ведущих были "политическими писаками", которые "вредили Америке", занимаясь партийным политическим театром, а не содержательными дебатами. Три месяца спустя Crossfire был отменен президентом CNN, который сказал в интервью, что согласен с оценкой Стюарта этого шоу.

В 2009 году Такер стал политическим аналитиком Fox News, появляясь в различных программах, прежде чем запустить собственное шоу Tucker Carlson Tonight. Оно транслировалось на канале Fox News с 2016 по 2023 год, и Дональд Трамп был его постоянным зрителем.

После президентских выборов 2024 Такер взял у Трампа интервью

Благодаря программе, Карлсон быстро зарекомендовал себя как ключевой игрок на канале и влиятельный голос в республиканской политике. Шоу стало самой рейтинговой кабельной новостной программой в ключевой возрастной группе от 25 до 54 лет, а Fox News стала самой просматриваемой кабельной новостной сетью США.

Он часто поддерживал теории заговора и ультраправые взгляды. Он неоднократно ставил под сомнение эффективность вакцин от COVID и сравнивал предписания с "нацистскими экспериментами".

Карьера Такера Карлсона едва не рухнула после того, как некая Кимберли Кларк обвинила его в изнасиловании в переполненной пиццерии в Кентукки. Позже в своей книге Карлсон говорил об этом случае ложного обвинения в изнасиловании от женщины, которую он в жизни не встречал, как об очень драматичном для него. Позже Кимберли говорила, что это было недоразумением, вызванным психическим расстройством, от которого она страдала. Обо всем этом Такер рассказал в своей автобиографии "Политики, приспешники и паразиты: мои приключения в новостях кабельного ТВ" (2013).

Такер Карлсон – сторонник теорий заговора Фото: REUTERS

Увольнение с Fox News

В апреле прошлого года Такер был уволен с канала Fox News. Официально причина увольнения названа не была, но американская пресса писала, что принять такое решение главу корпорации Руперта Мердока побудил иск, выдвинутый в связи с репортажем Карлсона о захвате 6 января 2021 года сторонниками Дональда Трампа Капитолия и распространение в эфире ложных утверждений Трампа о том, что его поражение на выборах 2020 года стало результатом фальсификаций.

Увольнение произошло вскоре после того, как материнская компания Fox Corp согласилась выплатить Dominion Voting Systems $787,5 млн , чтобы предотвратить судебный процесс по делу о клевете. Dominion, которая производит аппаратуру для голосования, подала в суд из-за освещения каналом ложных заявлений о том, что машины сфальсифицировали выборы 2020 года.

Такер должен был выступить в суде по этому делу. Согласно информации, раскрытой в рамках иска, Карлсон признал, что заявления о фальсификации результатов голосования были беспочвенными.

Карлсон перезапустил свое шоу на X в прошлом году, назвав сайт Илона Маска последней крупной оставшейся платформой, допускающей свободу слова. Его ролики по-прежнему собирают миллионы просмотров.

Интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным

На постсоветском пространстве о Такере Карлсоне громко заговорили после того, как он стал первым из западных журналистов, кто взял интервью у российского президента Владимира Путина после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

В беседе речь шла об Украине, возможных переговорах и репортере Wall Street Journal Эване Гершковиче, которого позже РФ все же обменяла. В частности, Путин заявил Карлсону, что готов вести переговоры о мирном соглашении с Владимиром Зеленским, но добавил, что Россия пока не достигла своих целей в стране, включая "денацификацию". Позже репортер уже в США заявил, что это "самая тупая вещь", которую он слышал.

Глава страны-агрессора также сказал, что у него "нет интереса" нападать на Польшу или Латвию, заявив, что он сделает это только в том случае, если какая-либо из стран нападет на Россию.

Представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что Путин согласился дать интервью Карлсону, потому что позиция этого журналиста "отличается от одностороннего освещения событий традиционных западных новостных СМИ".

"Она никоим образом не пророссийская, не проукраинская — она проамериканская, но, по крайней мере, она контрастирует с позицией традиционных англосаксонских СМИ", – заявил пресс-секретарь Путина.

Сам Такер ранее говорил о Путине следующее:

"Почему Владимир Путин такой плохой парень? Он не Саддам Хусейн, он не Адольф Гитлер, он не представляет опасности для Соединенных Штатов". Эти слова долго муссировались в сети.

Такер Карлсон пытался оправдать Путина

Заявления Такера об Украине

Бывший ведущий Fox критиковал поддержку США Украины в войне и ранее поддерживал Путина. Когда началось вторжение России, он усомнился в целесообразности американской помощи Украине и называл Владимира Зеленского "авторитарным лидером".

"Зеленский не заинтересован в свободе и демократии. На самом деле, Зеленский гораздо ближе к Ленину, чем к Джорджу Вашингтону. Он диктатор. Он опасный авторитарный человек, который потратил сто миллиардов долларов налогов США на создание однопартийного полицейского государства в Украине", – заявил он в 2022 году.

Войну в Украине Карлсон назвал "человеческой катастрофой", изменившей давние политические и торговые реалии во всем мире.

3 июля 2024 года стало известно, что Такер Карлсон планирует взять интервью у президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил сам журналист в своем аккаунте в X (бывший Twitter) в виде его анонса.

Однако пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров опроверг эту информацию.

Другие скандальные заявления Такера Карлсона

Беспорядки в Капитолии 6 января 2021 года он охарактеризовал как "в основном мирный хаос".

В 2018 году Такер заявил, что иммигранты сделают США "беднее и грязнее".

Карлсон оправдывал действия подростка Кайла Риттенхауса, который застрелил двух протестующих Black Lives Matter в 2020 году в городе Кеноша. Более того, после оправдания Риттенхауса Карлсон позвал его к себе на интервью.

Интервью Такера Карлсона с Кайлом Риттенхаусом

"Насколько мы шокированы тем, что 17-летние подростки с винтовками решили, что они должны поддерживать порядок, когда никто другой этого не сделает?" – говорил он.

Журналист сделал ряд уничижительных комментариев в адрес женщин, в том числе посоветовал писательнице Лорен Дуке вернуться к написанию статей о высоких сапогах вместо политики, назвал журналистку Арианну Хаффингтон "свиньей", а Бритни Спирс и Пэрис Хилтон окрестил "самыми большими белыми шл***ами в Америке".

В июне 2023 года он возложил ответственность на Украину за подрыв Каховской ГЭС.

Такер Карлсон возложил на США ответственность за подрыв "Северного потока".

Карлсон выступает против контроля над огнестрельным оружием и против абортов, назвав последние одной из возможных причин ураганов.

Ранее Фокус писал, что Такер Карлсон после интервью с Путиным трудоустроился на российское ТВ и наговорил о клещах.