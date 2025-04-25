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Политика Российско-украинская война Переговоры по прекращению войны

Все учли: Арестович высмеял позицию Украины, которая отказалась от мирного плана Трампа

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Фото: armyinform.com.ua | Арестович отреагировал на мирные предложения США (иллюстративное фото)

Бывший советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович считает идеальным план президента США Дональда Трампа по завершению войны. Экс-советник заявил, что в Белом доме учли все важные нюансы, и после этого обозвал президента Владимира Зеленского.

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Реакция Арестовича на мирный план Трампа появилась в Telegram-канале экс-советника и блогера.

Сообщение появилось около 17 часов 25 апреля, через несколько часов после того, как Reuters опубликовало предложения Белого дома по завершению российско-украинской войны. По мнению Арестовича, в плане учли все важные вопросы: и Кинбурнскую косу, и судоходство по Днепру, и Запорожскую АЭС. Текст предложений Трампа появился в сети потому, что с условиями согласился президент РФ Владимир Путин, говорится в заметке. Блогер отметил, что соглашение было готово, но Зеленский "уперся" и его не подписал, при этом украинцы могли получить больше, чем надеялись.

"План идеальный. Мы бы получали гораздо больше, чем могли рассчитывать. Все было готово уже на среду, Зе уперся", — уверен Арестович.

После этого блогер обвинил украинского президента в "скандале", который тот якобы совершил. Арестович написал, что спецпредставитель Белого дома Стив Уиткофф "уговаривает" Путина, а вина за ситуацию — на "зеленом идиоте".

Переговоры о завершении войны, Арестович, Арестович о плане Трампа Fullscreen
Переговоры о завершении войны — мнение Арестовича
Фото: скриншот

Переговоры о завершении войны — детали

Отметим, днем 25 апреля агентство Reuters опубликовало полное содержание мирного плана Трампа, который, вероятно, должны были утвердить во время переговоров в Лондоне 23 апреля. Первые пункты соглашения — "постоянное прекращение огня" (не завершение войны) и работа над тем, чтобы технически реализовать это прекращение. Среди условий, которые получила Украина, — Крым и оккупированные Россией территории: США признавали их де-юре и де-факто соответственно. Кроме того, россияне должны были вернуть часть Харьковской области, контроль над ЗАЭС и устьем Днепра рядом с Кинбурнской косой. Единственные гарантии безопасности — европейские и неевропейские государства (никаких деталей нет), отказ от НАТО. Взамен РФ получает отмену всех санкций и энергетическое и промышленное сотрудничество с США, написало Reuters.

Агентство также опубликовало содержание встречного документа, который в ответ на идеи Трампа написали Украина и европейские партнеры во время встречи в Лондоне. В нем говорится о детальном согласовании гарантий безопасности, безусловном прекращении огня, обмене пленными, возвращении детей, отказе от обмена территориями.

Напоминаем, актер "Квартала 95" Евгений Кошевой раскритиковал позицию Алексея Арестовича и предложил США оставить у себя экс-советника как "хорошего русского".