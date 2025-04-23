Отдать РФ 4 области: Кошевой раскритиковал Арестовича и озвучил США свой "мирный план" (видео)

Актер "Квартала 95" Евгений Кошевой возмутился заявлениями бывшего советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича, который сейчас отсиживается за границей, что Украина должна отдать России 4 области.

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Комик записал видео, в котором озвучил США свой "мирный план", в который в частности, вошел и сам Арестович. Ролик он выложил в своем телеграм-канале.

Евгений Кошевой, который родом из Луганщины, которая сейчас фактически вся оккупирована Россией, возмутился тем, что Алексей Арестович предлагает Киеву отдать России 4 области, которые та требует — Херсонскую, Запорожскую, Донецкую и Луганскую.

"Идиот. Мой план мирного соглашения таков. США признают Крым украинским, все области украинскими, Россию — преступником и агрессором, а мы. так и быть, как Украина, соглашаемся вам оставить в США одного "хорошего русского" Лешку Арестовича. Как я слово "г**дон" замаскировал. Думайте, пока я не вышел из переговоров", — сказал Кошевой.

Ранее экс-советник Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Украине лучше отдать России 4 области сейчас, чтобы потом не отдавать 8.

"Почему мы должны отдавать четыре области? По одной простой причине — потому что через полгода или год будете отдавать шесть. Не хватит ума — восемь будете отдавать. Этой причины достаточно?" — сказал он.

По его словам, сегодня отдать четыре области — это как заплатить за проезд, который на самом деле выглядел "одним сливом унитаза" за три-четыре года за все ошибки. По мнению Арестовича, это станет шансом для Киева получить перезагрузку.

Напомним, что западные СМИ 23 апреля сообщили, что переговоры в Лондоне были сорваны, поскольку Украина отказалась отдавать России свои территории, из-за чего представители США просто на них не прибыли.