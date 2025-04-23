Віддати РФ 4 області: Кошовий розкритикував Арестовича і озвучив США свій "мирний план" (відео)

Актор "Кварталу 95" Євген Кошовий обурився заявами колишнього радника Офісу президента України Олексія Арестовича, який зараз відсиджується за кордоном, що Україна має віддати Росії 4 області.

Related video

Комік записав відео, в якому озвучив США свій "мирний план", до якого зокрема, увійшов і сам Арестович. Ролик він виклав у своєму телеграм-каналі.

Євген Кошовий, який родом з Луганщини, яка зараз фактично вся окупована Росією, обурився тим, що Олексій Арестович пропонує Києву віддати Росії 4 області, які та вимагає — Херсонську, Запорізьку, Донецьку та Луганську.

"Ідіот. Мій план мирної угоди такий. США визнають Крим українським, всі області українськими, Росію — злочинцем та агресором, а ми. так і бути, як Україна, погоджуємося вам залишити в США одного "хорошого руського" Льошку Арестовича. Як я слово "г**дон" замаскував. Думайте, поки я не вийшов з перемовин", — сказав Кошовий.

Раніше ексрадник Офісу президента України Олексій Арестович заявив, що Україні краще віддати Росії 4 області зараз, щоб потім не віддавати 8.

"Чому ми маємо віддавати чотири області? З однієї простої причини – бо через пів року чи рік віддаватимете шість. Не вистачить розуму – вісім віддаватимете. Цієї причини достатньо?" — сказав він.

За його словами, сьогодні віддати чотири області – це як заплатити за проїзд, який насправді виглядав "одним зливом унітазу" за три-чотири роки за всі помилки. На думку Арестовича, це стане шансом для Києва отримати перезавантаження.

Нагадаємо, що західні ЗМІ 23 квітня повідомили, що переговори в Лондоні були зірвані, оскільки Україна відмовилася віддавати Росії свої території, через що представники США просто на них не прибули.