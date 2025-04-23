Переговори в Лондоні зірвалися не через Україну, а через США: подробиці

Переговори в Лондоні були зірвані, оскільки Україна відмовилася віддавати Росії свої території, через що представники США просто на них не прибули.

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Про це пише видання Washington Post.

Зазначається, що європейські дипломати припинили переговори на високому рівні про припинення війни Росії в Україні, після того, як високопоставлені дипломати США повідомили, що не будуть присутніми на зустрічах.

"Зрив стався на тлі гніву у Вашингтоні через небажання Києва прийняти пропозиції поступитися територією Росії та через те, що Київ вважає за краще спочатку обговорювати повне припинення вогню, а все інше потім", — цитує видання джерело, ознайомлене із ситуацією.

Держсекретар США Марко Рубіо мав вилетіти до Лондона 22 квітня увечері, але скасував плани опівдні. Стів Віткофф, спеціальний посланник і близький соратник президента Дональда Трампа, який займав центральне місце в зусиллях Білого дому щодо припинення війни, також скасував свою присутність.

Держсекретар Марк Рубіо написав у Twitter 22 квітня, що Сполучені Штати представлятиме спеціальний посланник з питань України та Європи, генерал-лейтенант у відставці Кіт Келлог, і висловив сподівання, що зустріч на високому рівні може відбутися "в найближчі місяці".

"Зустріч на рівні міністра закордонних справ не відбудеться. Ми сподіваємося, згідно з твітом Рубіо, що зустріч у Лондоні може відбутися найближчим часом, але без Віткоффа, держсекретаря, міністрів закордонних справ Франції та Німеччини, немає причин, щоб міністр закордонних справ головував", — сказав неназваний дипломат.

Нагадаємо, що США пропонують Україні заморозити конфлікт і зробити територіальний обмін. Віцепрезидент США Джей Ді Венс вважає, що для Росії та України настав час сказати "так" переговорам, інакше США вийдуть із цього процесу.