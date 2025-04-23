США пропонують Україні заморозити конфлікт і зробити територіальний обмін

Віцепрезидент США Джей Ді Венс вважає, що для Росії та України настав сказати "так" переговорам, інакше США вийдуть із цього процесу.

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Про це пише Вloomberg.

"Теперішні лінії, десь близько до них, це те, де ви в кінцевому підсумку, я думаю, збираєтеся провести нові лінії конфлікту", — сказав Венс.

Він додав, що це означатиме, що і Україна, і Росія повинні будуть відмовитися від деяких територій, які кожна зі сторін зараз контролює.

"Потрібно буде зробити певний територіальний обмін", — сказав Венс.

Він зауважив, що хоча кордон може не закінчитися такими ж лініями фронту, як зараз, для того, щоб припинити вбивства, обидві сторони повинні "покласти зброю, заморозити це і продовжити справжнє будівництво кращої Росії та кращої України".

Нагадаємо, що українська переговорна група прибула 23 квітня до Лондона для зустрічі з європейськими та американськими посадовцями.