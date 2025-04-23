США предлагают Украине заморозить конфликт и произвести территориальный обмен

Вице-президент США Джей Ди Вэнс считает, что для России и Украины настало время сказать "да" пегеговорам, или США выйдут из этого процесса.

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Об этом пишет Вloomberg.

"Нынешние линии, где-то близко к ним, это то, где вы в конечном итоге, я думаю, собираетесь провести новые линии конфликта", — сказал Вэнс.

Он добавил, что это будет означать, что и Украина, и Россия должны будут отказаться от некоторых территорий, которые каждая из сторон сейчас контролирует.

"Нужно будет сделать определенный территориальный обмен", — сказал Вэнс.

Он отметил, что хотя граница может не закончиться такими же линиями фронта, как сейчас, для того, чтобы прекратить убийства, обе стороны должны "положить оружие, заморозить это и продолжить настоящее строительство лучшей России и лучшей Украины".

Напомним, чтоукраинская переговорная группа прибыла 23 апреля в Лондон для встречи с европейскими и американскими чиновниками.