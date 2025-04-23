"Путь к миру непростой": украинская делегация прибыла в Лондон на переговоры

Украинская делегация 23 апреля прибыла в Лондон, где планирует принять участие во встрече с лидерами европейских стран по обсуждению мира в Украине.

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Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Прибыли в Лондон вместе с министром обороны Рустемом Умеровым и министром иностранных дел Андреем Сибигой. Несмотря на все, будем работать ради мира", — написал он.

Андрей Ермак добавил, что была договоренность в Париже о встрече с американскими и европейскими чиновниками, которые приехали в Лондон.

"Путь к миру непростой, но Украина была и остается преданной мирным усилиям. Сегодня будем говорить о способах достижения полного и безусловного прекращения огня как первого шага к полноценному процессу урегулирования и достижения справедливого и устойчивого мира", — отметил руководитель Офиса президента Украины.

Напомним, что западные СМИ 23 апреля сообщили, что власти Франции и Великобритании якобы открыты для сценария, при котором Украина потеряет контроль над частью территорий. Взамен Киев получит гарантии безопасности и твердую экономическую поддержку.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее говорил, что России никто не простит необратимые потери Украины: погибших военных и гражданских.