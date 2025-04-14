"Не хватает сил деоккупировать все": Зеленский спрогнозировал, как завершится война (видео)

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что в любом формате завершения войны кое-что России никто не простит. Он заверил, что лидер РФ Владимир Путин не имеет шансов на полную оккупацию Украины.

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Об этом известно из интервью президента Владимира Зеленского от 14 апреля для 60 Minutes.

О завершении войны — с 8:13

"Мы все равно вернем все свое, что мы не теряли, а россияне забрали у нас. Временно оккупировали территории", — подчеркнул он.

Президент понимает, что это — исторический вызов и большая сложность.

"Все вернется. Желательно, чтобы дипломатическим путем. Безусловно, не хочется терять людей", — пояснил он.

Зеленский подчеркнул, что вернуть людей — невозможно. И эти необратимые потери, это количество военных и гражданских, детей и взрослых, в любом формате завершения войны России никто не простит.

"Как бы ни говорили дипломаты, какую бы одежду на встречах не надевали, что бы ни происходило в будущем. Безусловно будут переговоры, безусловно они будут разные — и трехсторонние, и двусторонние, разные форматы будут. Мы дойдем до дипломатического решения этой войны. Потому что Путин не может нас оккупировать, а нам не хватает сил деоккупировать все", — отметил политик.

По его словам, это — понятная на сегодня ситуация. Дипломатически эта война закончится.

"Мы не признаем территории российскими — те, которые временно оккупированы. Они будут давить на нас и через США, и через некоторых партнеров. Они будут хотеть, чтобы мы признали — мы не признаем это", — спрогнозировал Зеленский.

Он заверил, что Украина вернет свои земли, хотя когда и как, не может сегодня сказать. Однако это — цель. Президент пояснил, что территории вернут люди или время, а с погибшими этого не произойдет. Нужна справедливость, чтобы убийцы ответили за содеянное, и это, по его мнению, будет самым сложным вызовом.

Напомним, президент Владимир Зеленский раскрыл потери Украины в результате развязанной Россией войны. Он подчеркнул, что украинцы платят самую высокую цену.

Также Зеленский заявил, что хотел бы показать реальную войну президенту США Дональду Трампу. По его словам, тогда Вашингтон осознает, с кем имеет дело. Политик при этом заверил, что не будет никакого театра с актерами на улицах, и американцы смогут посетить любой пострадавший город, который захотят.