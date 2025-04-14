"Не вистачає сил деокупувати все": Зеленський спрогнозував, як завершиться війна (відео)

Президент Володимир Зеленський наголосив, що в будь-якому форматі завершення війни дечого Росії ніхто не пробачить. Він запевнив, що лідер РФ Володимир Путін не має шансів на повну окупацію України.

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Про це відомо з інтерв’ю президента Володимира Зеленського від 14 квітня для 60 Minutes.

Про завершення війни — з 8:13

"Ми все одно повернемо все своє, що ми не втрачали, а росіяни забрали в нас. Тимчасово окупували території", — наголосив він.

Президент розуміє, що це — історичний виклик і велика складність.

"Все повернеться. Бажано, щоб дипломатичним шляхом. Безумовно, не хочеться втрачати людей", — пояснив він.

Зеленський підкреслив, що повернути людей — неможливо. І ці беззворотні втрати, цю кількість військових і цивільних, дітей і дорослих, в будь-якому форматі завершення війни Росії ніхто не пробачить.

"Як би не говорили дипломати, який би одяг на зустрічах не надягали, що б не відбувалось у майбутньому. Безумовно будуть перемовини, безумовно вони будуть різні — і тристоронні, і двосторонні, різні формати будуть. Ми дійдемо до дипломатичного вирішення цієї війни. Бо Путін не може нас окупувати, а нам не вистачає сил деокупувати все", — зазначив політик.

З його слів, це — зрозуміла на сьогодні ситуація. Дипломатично ця війна закінчиться.

"Ми не визнаємо території російськими — ті, які тимчасово окуповані. Вони будуть тиснути на нас і через США, і через деяких партнерів. Вони будуть хотіти, щоб ми визнали — ми не визнаємо це", — спрогнозував Зеленський.

Він запевнив, що Україна поверне свої землі, хоча коли і як, не може сьогодні сказати. Однак це — ціль. Президент пояснив, що території повернуть люди або час, а з загиблими цього не станеться. Потрібна справедливість, щоб вбивці відповіли за скоєне, і це, на його думку, буде найскладнішим викликом.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський розкрив втрати України внаслідок розв’язаної Росією війни. Він наголосив, що українці платять найвищу ціну.

Також Зеленський заявив, що хотів би показати реальну війну президенту США Дональду Трампу. З його слів, тоді Вашингтон усвідомить, з ким має справу. Політик при цьому запевнив, що не буде жодного театру з акторами на вулицях, і американці зможуть відвідати будь-яке постраждале місто, яке захочуть.