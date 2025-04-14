"Немає вищої ціни": Зеленський назвав втрати Сил оборони України у війні проти РФ

За три роки повномасштабного російського вторгнення Росія вбила 13 тисяч мирних жителів і до 100 тисяч українських військових.

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Про це в інтерв'ю CBS News повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Щоденні російські удари по українських містах. 1700 нападів на школи, понад 600 загиблих дітей, 780 атак на медичні заклади, 13 000 вбитих мирних жителів і до 100 000 українських військових", — сказав він.

Президент додав, що Україна платить надто високу ціну, втрачаючи людей.

"Наш народ платить найвищу ціну. Немає вищої ціни. Ми віддали всі наші гроші — все, що у нас є з точки зору фінансів. Але найголовніше, ми віддали [життя] наших людей", — сказав він.

Президент Володимир Зеленський висловив побоювання , що трирічна війна Росії проти України може загостритися, якщо Україна за підтримки своїх союзників не буде твердо протистояти подальшому військовому просуванню Росії.

"Якщо ми не будемо твердо стояти, він (президент Росії Володимир Путін) буде просуватися далі. Це не просто порожні спекуляції; загроза реальна. Кінцева мета Путіна — відродити Російську імперію та повернути території, які зараз знаходяться під захистом НАТО. Враховуючи все це, я вважаю, що це може перерости у світову війну", — сказав Зеленський.

Нагадаємо, що в DeepState порахували, щоб просунутися на 1 км української території, російським окупантам доводиться в середньому провести понад 17 штурмів.

Також повідомлялося, що ЗС РФ намагалися вийти до кордону Дніпропетровської області, штурмом взявши позиції Сил оборони в районі Срібного. Під час штурму вони втопили танк.