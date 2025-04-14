"Нет высшей цены": Зеленский назвал потери Сил обороны Украины в войне против РФ (обновлено)

За три года полномасштабного российского вторжения Россия убила 13 тысяч мирных жителей и до 100 тысяч украинских военных.

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Об этом в интервью CBS News сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Ежедневные российские удары по украинским городам. 1700 нападений на школы, более 600 погибших детей, 780 атак на медицинские учреждения, 13 000 убитых мирных жителей и до 100 000 украинских военных", — сказал он.

Президент добавил, что Украина платит слишком высокую цену, теряя людей.

"Наш народ платит самую высокую цену. Нет высшей цены. Мы отдали все наши деньги — все, что у нас есть с точки зрения финансов. Но самое главное, мы отдали [жизни] наших людей", — сказал он.

Президент Владимир Зеленский выразил опасения, что трехлетняя война России против Украины может обостриться, если Украина при поддержке своих союзников не будет твердо противостоять дальнейшему военному продвижению России.

"Если мы не будем твердо стоять, он (президент России Владимир Путин) будет продвигаться дальше. Это не просто пустые спекуляции; угроза реальная. Конечная цель Путина — возродить Российскую империю и вернуть территории, которые сейчас находятся под защитой НАТО. Учитывая все это, я считаю, что это может перерасти в мировую войну", — сказал Зеленский.

Обновлено 14:02: В пресс-службе президента Украины Владимира Зеленского опровергли информацию об озвученных потерях. По словам представителя президента Сергея Никифорова, Зеленский сам не называл данных о 100 тысячах погибших украинских военных: ее за кадром озвучил журналист CBS Скотт Пелли.

Президент Украины сказал, что "наш народ платит самую высокую цену", подчеркнул его спикер.

Напомним, что в DeepState посчитали, чтобы продвинуться на 1 км украинской территории, российским оккупантам приходится в среднем провести более 17 штурмов.

Также сообщалось, что ВС РФ пытались выйти к границе Днепропетровской области, штурмом взяв позиции Сил обороны в районе Серебряного. Во время штурма они утопили танк.