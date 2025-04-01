"Видим положительную динамику": в DeepState посчитали цену 1 километра в ОСГВ "Хортица" для ВС РФ

Чтобы продвинуться на 1 км украинской территории, российским оккупантам приходится в среднем провести более 17 штурмов.

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Такой подсчет сделали аналитики проекта DeepState.

Они отминусовали штурмовые действия и продвижение врага, которые были на Курщине и на Запорожье, и вывели переменную — количество штурмовых действий для захвата одного квадратного километра территорий.

"В ноябре к*цапам, чтобы продвинуться на 1 квадратный километр надо было в среднем провести 7,1 атак. В декабре и январе после комплекса мероприятий по стабилизации удалось поднять этот показатель до 15,9 и 15,7 соответственно. В феврале уже с новым командующим показатель поднялся до 17,1", — говорится в сообщении.

Аналитики отметили, что в состав ОСГВ "Хортица" входят 4 оперативно-тактических группировки — "Харьков", "Старобельск", "Луганск" и "Донецк". Это вся Харьковская, Луганская и Донецкая области.

В DeepState отметили, что при подсчете использовали новую схему. Если раньше столкновением считалось даже то, когда оккупанты приближались и убегали, то сейчас — нет.

"Уже в марте этот показатель для продвижения на 1 кв км, вырос до 36,4 атак. Если сравнивать количество штурмов в ноябре (самом тяжелом месяце) и марте, то при разнице в 20% атак, количество потерянных территорий тогда было в 7 раз больше. Мы видим положительную динамику не только в статистике потерянных территорий, но и в методах и подходах в целом", — отметили аналитики.

Они говорят, что проблемы в армии никуда не делись, их до сих пор много и их решение — это длительный процесс, но считают, что положительным моментом являются удачные кадровые назначения в Силах обороны.

Напомним, что ВС РФ пытались выйти к границе Днепропетровской области штурмом взяв позиции Сил обороны в районе Серебряного. Во время штурма они утопили танк.