"Бачимо позитивну динаміку": в DeepState порахували ціну 1 кілометру в ОСУВ "Хортиця" для ЗС РФ

Щоб просунутися на 1 км української території, російським окупантам доводиться в середньому провести понад 17 штурмів.

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Такий підрахунок зробили аналітики проєкту DeepState.

Вони відмінусували штурмові дії та просування ворога, які були на Курщині та на Запоріжжі, та вивели змінну — кількість штурмових дій для захоплення одного квадратного кілометра територій.

"В листопаді к*цапам, щоб просунутися на 1 квадратний кілометр треба було в середньому провести 7,1 атак. В грудні та січні після комплексу заходів по стабілізації вдалося підняти цей показник до 15,9 і 15,7 відповідно. В лютому вже з новим командувачем показник піднявся до 17,1", — йдеться в повідомленні.

Аналітики зазначили, що до складу ОСУВ "Хортиця" входять 4 оперативно-тактичних угруповання — "Харків", "Старобільськ", "Луганськ" та "Донецьк". Це вся Харківська, Луганська та Донецькі області.

В DeepState зауважили, що під час підрахунку використали нову схему. Якщо раніше зіткненням вважалося навіть те, коли окупанти наближалися і втікали, то зараз — ні.

"Вже в березні цей показник для просування на 1 кв км, виріс до 36,4 атак. Якщо порівнювати кількість штурмів у листопаді (найважчому місяці) та березні, то при різниці у 20% атак, кількість втрачених територій тоді була у 7 разів більше. Ми бачимо позитивну динаміку не тільки в статистиці втрачених територій, а й у методах та підходах загалом", — зауважили аналітики.

Вони кажуть, що проблеми в армії нікуди не поділися, їх досі багато і їхнє вирішення — це тривалий процес, але вважають, що позитивним моментом є вдалі кадрові призначення в Силах оборони.

Нагадаємо, що ЗС РФ намагалися вийти до кордону Дніпропетровської області штурмом взявши позиції Сил оборони в районі Срібного. Під час штурму вони втопили танк.