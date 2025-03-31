Пішли на штурм і втопили танк: ЗС РФ намагалися вийти на кордони Дніпропетровщини

Російські окупанти намагалися вийти до кордону Дніпропетровської області штурмом взявши позиції Сил оборони в районі Срібного.

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Про це в своєму телеграм-каналі "Говорять Снайпер" повідомив командир відділення 24 ОШБр ЗСУ Станіслав Бунятов.

"В напрямку Дніпропетровського кордону, з населеного пункту Срібне, п**ари штурмували наші позиції на танках та МТ-ЛБ, разом з піхотою отримали гарних п**дюлей", — проінформував він.

Він зауважив, що екіпаж одного із ворожих танків разом із технікою пішов під воду.

Також інший боєць ЗСУ з позивним "Алекс" розповів, що на Покровському напрямку на ділянці Срібне — Запоріжжя від ранку йде накат з 9 одиниць бронетехніки.

"Половина з них вже знищена на даний момент, деяка техніка покинута, але далеко не всім екіпажам вдалося втекти", — розповів він.

"Алекс" зауважив, що 3-4 дні тому південніше, в районі Андріївки на Покровському напрямку ЗС РФ також вдавалися до механізованих штурмів, що є великою рідкістю з їх сторони за останні 6 місяців.

"Вочевидь тепер ворог тижнями/місяцями накопичує техніку для подібних ударів, але ефективність того дуже мала", — резюмував він.

Нагадаємо, що 31 березня військовий Сил оборони з позивним "Мучной" розповідав, що на Покровському напрямку ЗС РФ намагаються просочуватися в навколишні села невеликими групами.

28 березня повідомлялося, що на Куп'янському напрямку криворізькі десантники відбили наступ противника, до якого той ретельно готувався кілька тижнів.