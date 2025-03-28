Окупанти готувалися 3 тижні: десантники ЗСУ блискавично рознесли росіян на Харківщині (відео)

На Куп'янському напрямку на Харківщині криворізькі десантники відбили наступ противника, до якого той ретельно готувався кілька тижнів. Техніку спопелили, а близько сотні окупантів-штурмовиків було "виведено з ладу".

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Про це повідомили у пресслужбі криворізької 77-ї окремої аеромобільної Наддніпрянської бригади ДШВ ЗСУ.

Зазначається, що до штурму окупанти готувалися 3 тижні. Вони накопичували особовий склад і техніку для масованого удару на Куп’янському напрямку.

"Застосувавши 13 одиниць броньованої техніки ворог не отримав жодного результату та не зсунув лінію фронту ні на сантиметр", — кажуть у бригаді.

Бій відбувся 27 березня. Російські окупанти почали штурм о 6 годині, і він відбувався у кілька хвиль. Протягом 4 годин ЗС РФ атакували позиції ЗСУ мінометами, артилерією, РСЗВ, скидами, FPV-дронами та КАБами.

Близько 13:00 окупанти знову спробували піти на штурм, але вже без техніки. Криворізькі десантники відбили штурм.

"Навіть коли не відбувається активних дій з боку противника – усі підрозділи в бойовій готовності та виконують відповідні завдання: мінують підходи до позицій, проводять розвідку цілей, вдосконалюють FPV-дрони, уражають ворожі фортифікаційні споруди, а також розвідують обстановку, щоб завчасно виявити ударні угруповання", – зазначив командир одного з аеромобільних підрозділів 77 ОАеБр.

Орієнтовані втрати противника: внаслідок штурму склали 60 – 200-х, 28 – 300-х, 12 броньованих бойових машин та 1 танк.

Нагадаємо, що 28 березня повідомлялося, що на Покровському напрямку ЗСУ відбили ворожий штурм і знищили всі 12 одиниць російської броньованої техніки. Стрілецький бій вели навіть оператори дронів.