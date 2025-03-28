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Окупанти готувалися 3 тижні: десантники ЗСУ блискавично рознесли росіян на Харківщині (відео)

Боєць 77 бригади ЗСУ
Боєць 77 бригади ЗСУ

На Куп'янському напрямку на Харківщині криворізькі десантники відбили наступ противника, до якого той ретельно готувався кілька тижнів. Техніку спопелили, а близько сотні окупантів-штурмовиків було "виведено з ладу".

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Про це повідомили у пресслужбі криворізької 77-ї окремої аеромобільної Наддніпрянської бригади ДШВ ЗСУ.

Зазначається, що до штурму окупанти готувалися 3 тижні. Вони накопичували особовий склад і техніку для масованого удару на Куп’янському напрямку.

"Застосувавши 13 одиниць броньованої техніки ворог не отримав жодного результату та не зсунув лінію фронту ні на сантиметр", — кажуть у бригаді.

Бій відбувся 27 березня. Російські окупанти почали штурм о 6 годині, і він відбувався у кілька хвиль. Протягом 4 годин ЗС РФ атакували позиції ЗСУ мінометами, артилерією, РСЗВ, скидами, FPV-дронами та КАБами.

Близько 13:00 окупанти знову спробували піти на штурм, але вже без техніки. Криворізькі десантники відбили штурм.

"Навіть коли не відбувається активних дій з боку противника – усі підрозділи в бойовій готовності та виконують відповідні завдання: мінують підходи до позицій, проводять розвідку цілей, вдосконалюють FPV-дрони, уражають ворожі фортифікаційні споруди, а також розвідують обстановку, щоб завчасно виявити ударні угруповання", – зазначив командир одного з аеромобільних підрозділів 77 ОАеБр.

Орієнтовані втрати противника: внаслідок штурму склали 60 – 200-х, 28 – 300-х, 12 броньованих бойових машин та 1 танк.

Нагадаємо, що 28 березня повідомлялося, що на Покровському напрямку ЗСУ відбили ворожий штурм і знищили всі 12 одиниць російської броньованої техніки. Стрілецький бій вели навіть оператори дронів.