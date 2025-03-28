Бійці ЗСУ зупинили штурм РФ з 12 одиниць техніки: стрілецький бій вели навіть пілоти БПЛА (фото)

Цей штурм, на його думку, показав, що росіяни, навіть накопичивши таку кількість техніки не можуть нічого вдіяти, а Сили оборони здатні їх стримувати, говорить військовий ЗСУ.

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На Покровському напрямку російські окупанти колоною техніки з триколорами намагалися штурмувати позиції Сил оборони в районі Андріївки. Українські захисники відбили ворожий штурм і знищили всі 12 одиниць російської броньованої техніки. Про це в своєму телеграм-каналі "Офіцер+" розповів боєць ЗСУ з позивним "Алекс".

За його словами, окупанти вперше за тривалий час влаштували механізований штурм з такою кількістю техніки.

"На Покровському напрямку, в районі Андріївки було доволі гаряче. П**дари накопичили певний ресурс по броні та колоною з прапорами вирушили на штурм у складі 12 одиниць бронетехніки", — проінформував він.

За його словами, ворожий штурм відбивали бійці "Птахів Мадяра", які просто "заклювали то все" і 35-ої ОБрМП ЗСУ. Цей штурм, на його думку, показав, що росіяни, навіть накопичивши таку кількість техніки не можуть нічого вдіяти, а Сили оборони здатні їх стримувати.

Також "Алекс" згодом додав, що також участь у відбитті ворожого штурму брали участь бійці72-ої ОМБр.

"До пілотів в тому бою залетів танк, козаки не розгубилися і один боєць з екіпажу той танк з мухи у*бав. Далі пілоти з мінометниками ще і прийняли стрілецький бій і забаранили 3 п**ара зі спішеного екіпажу танкістів, паралельно працюючи скидами", — переказав "Алекс" слова одного з бійців.

Нагадаємо, що ЗСУ провели ризиковану операцію в Торецьку і знищили піхоту РФ, яка накопичилася для штурму.