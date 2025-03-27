ЗСУ провели ризиковану операцію в Торецьку і знищили піхоту РФ, яка накопичилася для штурму (відео)

Бійці батальйону отримали дані від розвідників про те, що противник накопичив сили в одному із будинків у Торецьку і вирішили діяти на випередження.

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На Донеччині Сили оборони ліквідували російських окупантів, які пробралися на околиці Торецька і почали накопичуватися для подальших штурмів. Про це повідомили в телеграм-каналі 4 батальйону охорони 101-ї окремої бригади охорони Генерального штабу імені генерал-полковника Геннадія Воробйова.

Зазначається, що бійці батальйону отримали дані від розвідників про те, що противник накопичив сили в одному із будинків і планує проводити штурмові дії.

"Козаки 4 батальйону спрацювали на випередження і не дали загарбнику втілити свій задум. Серед білого дня наші воїни замінували протитанковими мінами багатоповерховий будинок. В цей час їх прикривав кулеметник з броньованого автомобіля", — йдеться в повідомленні.

Бійці закинули вибухівку в багатоповерхівку і відступили. Потім її підірвали, а російські окупанти залишилися під руїнами торецької багатоповерхівки.

Нагадаємо, що 27 березня повідомлялося, що розвідники ЗСУ зайшли в тил до окупантів і ліквідували російського майора.

Також повідомлялося, що на Донеччині ЗС РФ через потепління на вулиці повернулися до тактики самокатних штурмів. Скутер райдерів-штурмовиків помітили в районі Успенівки.