Потепліло: ЗС РФ з танків пересіли на самокати і штурмують позиції ЗСУ (відео)

Група окупантів "засвітилася" на полегшених засобах пересування в районі Успенівки на Донеччині.

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Російські окупанти через потепління на вулиці повернулися до тактики самокатних штурмів. Скутер райдерів-штурмовиків помітили на Покровському напрямку в районі Успенівки. Відео такого накату оприлюднив у своєму телеграм-каналі "Офіцер+" лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс".

"Самокатні накати. На Покровському напрямку, в районі Успенівки, п**ари з настанням більш теплих погодних умов знову повернулись до тактики самокатно-штурмових груп", — проінформував він.

На кадрах, які зафільмували оператори українських дронів, видно групу райдер-штурмовиків, які мчать в бік українських позицій. Один з них не втримав кермо на повороті і сторчака полетів на землю.

"Що свідчить про недостатню кількість годин обкатки на полігоні", — потролив окупантів "Алекс".

Нагадаємо, що журналіст Юрій Бутусов оприлюднив відео, що Курській області російські окупанти почали ставити розтяжки в бліндажах від північнокорейських солдатів. Ті, нібито, забираються до них вночі і крадуть речі.

Також повідомлялося, що 24 березня в ЗСУ повідомили, що ЗС РФ пробираються маленькими групами в Успенівку. Десантники ЗСУ намагаються вибити їх із околиць селища.