ЗС РФ почали ставити на позиціях розтяжки від солдатів КНДР: названо причину (відео)

Окупанти змушені захищатися не від українських ДРГ, а від північнокорейських солдатів, які промишляють ночами в їхніх бліндажах.

Related video

Російські окупанти почали скаржитися на солдатів з КНДР. Останні вночі залазять в їхні бліндажі і крадуть речі. Про це один з окупантів розповів на відеоекскурсії по своїх позиціях. Кадри у росіян запозичив і оприлюднив на своєму телеграм-каналі український журналіст Юрій Бутусов.

Так, у кадрі російський вояка показує свій бліндаж. Зокрема, він розповідає, що на вході вночі вони ставлять розтяжки.

"Ось так ми живемо. Тут розтяжечка від корейців у нас. Кільце ось сюди. Попереджувальний. Бо лазять тут, бл**, по ночах, речі п**дять вузькоокі", — розповів він.

Далі він показав, де вони зберігають БК і продукти.

Журналіст Юрій Бутусов висміяв винахідливість росіян.

"Російський окупант із Курської області під час екскурсії своїм бліндажем поскаржився, що вони змушені ставити розтяжки на вході — не від українських ДРГ, а від північнокорейських товаришів. За його словами, корейці ночами шаряться по бліндажах і тягнуть все, що можуть забрати", — прокоментував Бутусов.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що у Курській області росіяни активно експлуатують військових із Північної Кореї. Аналітики зазначають, що ЗС РФ мають успіхи у просуванні на цьому напрямку саме завдяки північнокорейським солдатам.