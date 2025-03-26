ВС РФ начали ставить на позициях растяжки от солдат КНДР: названа причина (видео)

Оккупанты вынуждены защищаться не от украинских ДРГ, а от северокорейских солдат, которые промышляют по ночам в их блиндажах.

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Российские оккупанты начали жаловаться на солдат из КНДР. Последние ночью залезают в их блиндажи и воруют вещи. Об этом один из оккупантов рассказал на видео-экскурсии по своим позициям. Кадры у россиян позаимствовал и обнародовал на своем телеграм-канале украинский журналист Юрий Бутусов.

Так, в кадре российский вояка показывает свой блиндаж. В частности, он рассказывает, что на входе ночью они ставят растяжки.

"Вот так мы живем. Здесь растяжечка от корейцев у нас. Кольцо вот сюда. Предупредительный. Потому что лазят тут, бл**, по ночам, вещи п**дят узкоглазые", — рассказал он.

Далее он показал, где они хранят БК и продукты.

Журналист Юрий Бутусов высмеял изобретательность россиян.

"Российский оккупант из Курской области во время экскурсии по своему блиндажу пожаловался, что они вынуждены ставить растяжки на входе — не от украинских ДРГ, а от северокорейских товарищей. По его словам, корейцы по ночам шарятся по блиндажам и тащат все, что могут забрать", — прокомментировал Бутусов.

Напомним, что ранее сообщалось, что в Курской области россияне активно эксплуатируют военных из Северной Кореи. Аналитики отмечают, что ВС РФ имеют успехи в продвижении на этом направлении именно благодаря северокорейским солдатам.