Потеплело: ВС РФ с танков пересели на самокаты и штурмуют позиции ВСУ (видео)

Группа оккупантов "засветилась" на облегченных средствах передвижения в районе Успеновки в Донецкой области.

Related video

Российские оккупанты из-за потепления на улице вернулись к тактике самокатных штурмов. Скутер райдеров-штурмовиков заметили на Покровском направлении в районе Успеновки. Видео такого наката обнародовал в своем телеграм-канале "Офицер+" лейтенант ВСУ с позывным "Алекс".

"Самокатные накаты. На Покровском направлении, в районе Успеновки, п**ары с наступлением более теплых погодных условий снова вернулись к тактике самокатно-штурмовых групп", — проинформировал он.

На кадрах, которые сняли операторы украинских дронов, видно группу райдер-штурмовиков, которые мчатся в сторону украинских позиций. Один из них не удержал руль на повороте и кувырком полетел на землю.

"Что свидетельствует о недостаточном количестве часов обкатки на полигоне", — потроллил оккупантов "Алекс".

Напомним, что журналист Юрий Бутусов обнародовал видео, что Курской области российские оккупанты начали ставить растяжки в блиндажах от северокорейских солдат. Те, якобы, забираются к ним ночью и воруют вещи.

Также сообщалось, что 24 марта в ВСУ сообщили, что ВС РФ пробираются маленькими группами в Успеновку. Десантники ВСУ пытаются выбить их с окраин поселка.