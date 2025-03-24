ВС РФ пробираются на окраины Успеновки: боец о ситуации на Покровском направлении

На этом участке фронта становится жарко, потому что ВС РФ периодически пытаются применять технику, рассказывает "Мучной".

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На Покровском направлении ВС РФ малыми группами пытаются "просачиваться" в окрестные села и там закрепиться. Они попытались зайти в Успеновку, а ВСУ пытаются выбить их из Надиевки и Андреевки. Об этом в своем телеграм-канале рассказал боец Сил обороны с позывным "Мучной".

"Междуречье Соленая и Волчья. Противнику удалось забежать в южную часть Успеновки, как сразу наши бойцы из подразделения "Хищники высот" убили 3 хряков в доме, спрятаться не получилось. Чуть южнее, район Надиевки — сейчас наши казаки пытаются установить контроль в западной части, враг не дает этого сделать, постоянно наносит удары дронами и минометами", — рассказал военный.

По его словам, в населенном пункте находятся россияне, но Силы обороны пытаются их оттуда выбить. Он добавил, что на этом участке фронта становится жарко, потому что ВС РФ периодически пытаются применять технику, и ВСУ тоже, но за вчера, 23 марта, украинские защитники потеряли БТР.

Также продолжается боевая работа по западной части Андреевки. Там 33 бригада ВСУ наносит удары по позициям ВС РФ.

В дневной сводке Генштаба ВСУ 24 марта сообщалось, что на Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 31 попытку потеснить Силы обороны с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Пантелеймоновка, Александрополь, Елизаветовка, Лисовка, Котлиное, Удачное, Успеновка, Новоандреевка, Андреевка и в направлении Покровска, Котляровки, Алексеевки.

Напомним, что 24 марта сообщалось, что на Купянском направлении во время боя в окопе у украинского защитника закончились гранаты. Ему пришлось выходить из ситуации. Он снял шлем и швырнул его в оккупанта.

Также сообщалось, что около полутысячи россиян смогли перебраться на правый берег реки Оскол на Харьковщине и пытаются закрепиться.