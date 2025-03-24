Трудно выбить: полтысячи россиян смогли перебраться через реку Оскол на Харьковщине, — ВСУ

ВС РФ имеют достаточно серьезные потери на правом берегу, потому что эвакуировать раненых для них "целый квест". Поскольку у них нет понтонной переправы, раненых доставляют на лодке, рассказывают в подразделении "Ахиллес".

Related video

Вблизи Двуречной на Харьковщине в марте Силы обороны Украины освободили часть территорий. Об этом "Суспільному" рассказал представитель 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Олесь Маляревич.

Речь идет, в частности, об освобождении села Фиголевка Двуречанской громады.

"Улучшили положение, это очень важные, но небольшие операции", — рассказал Маляревич.

По словам Олеся Маляревича, на Купянском направлении РФ не прекращает штурмов.

"Враг сейчас работает пехотными подразделениями, понтонные переправы не новые, пытаются это делать. Мы находим их, когда они подходят к реке, это не всегда удается. Но и на переправе уничтожаем, и на подходах уничтожаем, и на левом берегу Оскола уничтожаем", — рассказал Олесь Маляревич.

Карта боев в районе Двуречной на Харьковщине

Он отметил, что ВС РФ имеют достаточно серьезные потери на правом берегу, потому что эвакуировать раненых для них "целый квест". Поскольку у них нет понтонной переправы, раненых доставляют на лодке.

Военный говорит, что ВСУ трудно уничтожить россиян, которые уже перебрались через Оскол — они роют норы, ищут дома, блиндажи и подвалы.

"Иногда бывает, что 3–4 человека находятся в секторе, а территория зарисовывается как "красная", то это не значит, что там зашли полком и стоят — такая сейчас специфика на этом направлении. Там где-то до полутысячи пехоты противника находится, но они расползлись на большие территории, их обнаружить и уничтожить трудно", — рассказал Маляревич.

Напомним, что 20 марта в DeepState сообщили, что ВС РФ продвигаются на правом берегу реки Оскол, чтобы создать еще один плацдарм.