ВС РФ продвигаются на правом берегу реки Оскол, чтобы создать еще один плацдарм, — DeepState

Российские оккупанты пытаются просачиваться небольшими пехотными группами через оборонительные порядки Сил Обороны, но в большинстве случаях наталкиваются на поражение и уничтожение.

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Российские оккупанты образовали еще один плацдарм в Харьковской области — в районе населенного пункта Красное Первое, а ВСУ удалось выбить их из Фиголевки и восстановить контроль над селом. Об этом сообщили аналитики проекта DeepState.

"За последнее время удалось в определенной степени стабилизировать ситуацию по отрезку Фиголевка-Двухсторонняя-Западное. После вытеснения к*цапов из Фиголевки, украинские военные успешно ликвидируют их при попытках продвинуться и восстановить контроль над селом. Подобное происходит и по всей линии образованных плацдармов", — сообщили аналитики.

Они отметили, что российские оккупанты пытаются просачиваться небольшими пехотными группами через оборонительные порядки Сил Обороны, но в большинстве случаях наталкиваются на поражение и уничтожение.

Между тем, они продолжают попытки расширить зону контроля по берегу реки Оскол для дестабилизации ситуации. Оккупантам удалось образовать еще один плацдарм в районе села Красное Первое, и они пехотой пытаются закрепиться на его высотах.

"Одновременно с этим, кацапы активно давят на населенный пункт Тополя, пытаются улучшить свое тактическое положение в данном районе и полностью занять село и закрепиться в нем", — пишет DeepState.

Напомним, что 17 марта сообщалось, что оккупанты пытаются прорвать линию обороны ВСУ в районе Пятихатки-Малие Щербаки на Запорожье.