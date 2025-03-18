ВСУ вытеснили россиян из Фиголевки на Харьковщине, те пробуют восстановить утраченные позиции

Оккупанты пытаются небольшими штурмовыми группами зайти в район Кондрашовки и заявляют о подготовке окружения ВСУ в Каменке.

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Российские оккупанты потеряли некоторые позиции в районе села Фиголевка Двуречанской громады Харьковской области. Сейчас они пытаются их вернуть, но безуспешно. Об этом сообщил российский военкор Юрий Котенок.

"Значительно активизировалась последнюю неделю боевые действия к северу от Купянска. Противнику удалось потеснить наши подразделения в районе Фиголевки. Попытки восстановить положение, зайти в Фиголовку снова, пока результата не дали", — написал Котенок.

Он заявил, что россияне могут окружить украинские подразделения к востоку от Каменки.

Боец ВСУ с позывным "Алекс" сообщил 18 марта в своем телеграм-канале "Офицер+", что на севере от Купянска российские оккупанты продолжают вести наступательные действия в направлении Кондрашовки.

"Местность там специфическая: овраги и балки, поэтому ни броню, ни автомобильную технику они не применяют, исключительно пешими группами по 2-3 тела пытаются продвинуться. Штурмовыми действиями такие группы уже выходят на дорогу к Киндрашике. На данный момент расчеты БпЛА вполне справляются и удачно уничтожают такие штурмовые группы", — проинформировал он.

"Алекс" отметил, что также на этом участке фронта большая активность ДРГ. Россияне пытаются заходить в крайние дома Кондрашовки, "но жизнь у них не долгая".

Напомним, что российские оккупанты на Покровском направлении штурмуют в районе Успеновки, а оккупанты активно бьют КАБами по Покровску.

Напомним, что 17 марта сообщалось, что оккупанты пытаются прорвать линию обороны ВСУ в районе Пятихатки-Малие Щербаки на Запорожье.