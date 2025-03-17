ВС РФ пытаются прорвать линию обороны Пятихатки-Малие Щербаки на Запорожье, — DeepState

Российские пехотные группы атакуют Малые Щербаки, и известно, что с юга населенного пункта у оккупантов были успехи и они закрепляются в посадках, говорят аналитики.

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На Ореховском направлении в Запорожье последние дни российские оккупанты пытаются прорвать оборону украинских войск. В частности, россияне активизировались на участке Пятихатки-Малие Щербаки. Об этом сообщили аналитики проекта DeepState.

Они рассказывают, что в начале марта 108 десантно-штурмового подразделения ВС РФ после пополнения начала штурмовые действия на позиции Сил Обороны в районе Малых Щербаков. Из-за недостаточного взаимодействия украинского подразделения, которое там стоит, было трудно понять куда и на сколько продвинулся враг.

Впоследствии стало известно о штурмовых действиях этого подразделения на Пятихатки. В сеть попали кадры зачистки юго-восточной окраины этого села.

"Последние дни штурмовые действия на Пятихатки не прекращаются и враг стремится их взять под полный контроль. Бои продолжаются. Противник фиксировался и в районе Степного, где он пытается выйти и закрепиться на автодороге. Пока удается артиллерией и другими средствами огневого воздействия сдержать кацапов, но враг приблизился к трассе", — сообщают аналитики.

По их словам, также российские пехотные группы атакуют Малые Щербаки, и известно, что с юга населенного пункта у оккупантов были успехи и они закрепляются в посадках.

"К сожалению, у наших подразделений проблемы традиционные. Военное руководство осведомлено о ситуации и принимает меры по стабилизации. Большие надежды на 128 ОГШБр, поскольку в тех краях это наиболее опытная бригада, а также на экипажи других частей и подразделений, которые выполняют работу на этом направлении", — высказались аналитики DeepState.

Также об активизации россиян на Запорожье в своем телеграм-канале "Говорят Снайпер" сообщил боец 24 ОШБр Станислав Бунятов.

"Сейчас происходит активизация боевых действий на АР (Запорожское направление — ред.) Со слов ребят, п**ары оккупировали Степное, Щербаки и Малые Щербаки. Информация требует уточнения и оперативной реакции нашего командования на данном участке", — написал он.

В дневной сводке Генштаба ВСУ 17 марта сообщалось, что на Ореховском направлении украинские защитники отражали пять атак противника в направлениях населенных пунктов Степное и Лобково.

Напомним, что 17 марта сообщалось, что ВС РФ потеряли мастерскую, где ремонтировали военную технику и наваривали на нее дополнительную броню. Ее обнаружили разведчики 47-й отдельной механизированной бригады, а затем по ней отработали с HIMARS.

Также сообщалось, что на Покровском направлении оккупантов Силы обороны выбили возле железной дороги и в районе Шевченко "накромсали" возле "Лысогорской плотины".