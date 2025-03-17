"Выбили возле железки и накромсали возле плотины": боец Сил обороны об их успехах в Донецкой области

В районе Песчаного и поселка Шевченко продолжаются активные бои, но хорошо работает украинская разведка, из-за чего оккупанты не могут продвинуться, рассказал "Мучной".

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Силы обороны имеют незначительные успехи в Донецкой области. На Покровском направлении они выбили россиян у железнодорожной дороги, а в районе Лысогорской плотины "дожимают" россиян. Об этом в своем телеграмм-канале сообщил боец Сил обороны с позывным "Мучной".

"Покровское направление. Большую часть Удачного мы контролируем, за врагом остаются крайние дома северо-восточнее и промка на востоке, сейчас туда плотно работаем чтобы в дальнейшем ее занять. Котлиное и промка за нами, противник ползет с юга и был выбит у железной дороги, как раз через зеленку крайние дома села, поэтому они туда хотят добежать но не могут", — проинформировал он.

Он добавил, что в районе Песчаного и поселка Шевченко продолжаются активные бои, но хорошо работает украинская разведка, из-за чего оккупанты не могут продвинуться.

"Бои продолжались всю ночь в районе школы, наблюдаю визуальный контроль, разведка старательно отработала рус*чков. В районе Шевченко — наши казаки накромсали п**арчуков возле "Лысогорской Плотины", еще немного осталось дожать", — проинформировал военный.

Также он отметил, что в районе Зеленого и Возрождения практически без изменений — серьезных продвижений врага вглубь не происходило.

"В Лисовке сейчас бои к северу от кладбища №1. Как раз крайние дома, 3 наших бойца 200-х", — сообщил "Мучной".

В сводке Генштаба ВСУ 17 марта сообщалось, что на Покровском направлении Украинские защитники остановили 21 штурмовое и наступательное действие агрессора в районах населенных пунктов Сухая Балка, Зверево, Елизаветовка, Луч, Котлино, Новоалександровка, Новосергиевка, Успеновка, Ясеново, Андреевка.

На Новопавловском направлении враг 10 раз атаковал наши позиции вблизи Константинополя, Скудного и в направлении Шевченко.

Напомним, что ранее "Мучной" рассказывал, что ВС РФ на Покровском направлении стремятся вернуть утраченные позиции на участках Удачное-Котлино и в Песчаное-Шевченко. Они распространяют дезинформацию о своих успехах на этом участке фронта.