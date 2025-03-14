Атаки "замученных поросят": боец рассказал о боях на Покровском направлении

Оккупанты активно применяют дроны и пехотные подразделения, которые "пачками умирают", зато украинские защитники теряют технику и не могут эвакуировать раненых.

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Российские оккупанты на Покровском направлении стремятся вернуть утраченные позиции на участках Удачное-Котлино и в Песчаное-Шевченко. Об этом в своем телеграм-канале рассказал боец Сил обороны с позывным "Мучной".

Он отметил, что россияне распространяют дезинформацию о своих успехах на этом участке фронта.

"Сейчас их атаки превращаются в "замучение поросят", которые пытаются остановить нас, однако мы применяем их же тактику и убиваем клин на некоторых участках фронта", — проинформировал "Мучной".

Он добавил, что оккупанты активно применяют дроны и пехотные подразделения, которые "пачками умирают", зато украинские защитники теряют технику и не могут эвакуировать раненых. Количество потерь в ВС РФ превышает в разы потери в Силах обороны, потому что оккупанты, по словам "Мучного", "работают неосторожно".

Он добавил, что на Миргородском направлении продолжаются бои за Тарасовку.

"Сейчас здесь выступает довольно таки сильная вражеская бригада, которая участвовала на Кураховском направлении, и теперь давление с каждым днем будет усиливаться. Также я считаю, что возобновятся удары в направлении Малиновки и Новой Полтавки", — написал "Мучной".

В сводке Генштаба ВСУ 14 марта сообщалось, что на Покровском направлении украинские защитники остановили 49 штурмов агрессора в районах населенных пунктов Елизаветовка, Луч, Лысовка, Котлино, Удачное, Александрополь, Тарасовка, Успеновка, Новоалександровка, Новосергиевка, Котляровка, Алексеевка, Андреевка.

Напомним, что 13 марта "Мучной" сообщил, что в Донецкой области Силы обороны Украины контратаковали россиян в районе поселка Шевченко. Они смогли продвинуться на окраину населенного пункта.

14 марта в ОСГВ "Хортица" сообщили, что на Покровском направлении снова зафиксирована высокая интенсивность боевых действий. Российские войска возобновили попытки наступления, однако не достигли значительных успехов