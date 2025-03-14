Атаки "змучення поросят": боєць розповів про бої на Покровському напрямку

Окупанти активно застосовують дрони та піхотні підрозділи, які "пачками вмирають", натомість українські захисники втрачають техніку і не можуть евакуювати поранених.

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Російські окупанти на Покровському напрямку прагнуть повернути втрачені позиції на ділянках Удачне-Котлине і у Піщане-Шевченко. Про це в своєму телеграм-каналі розповів боєць Сил оборони з позивним "Мучной".

Він зауважив, що росіяни поширюють дезінформацію про свої успіхи на цій ділянці фронту.

"Зараз їхні атаки перетворюються на "змучення поросят", які намагаються зупинити нас, проте ми застосовуємо їхню ж тактику та вбиваємо клин на деяких ділянках фронту", — проінформував "Мучной".

Він додав, що окупанти активно застосовують дрони та піхотні підрозділи, які "пачками вмирають", натомість українські захисники втрачають техніку і не можуть евакуювати поранених. Кількість втрат у ЗС РФ перевищує в рази втрати у Силах оборони, бо окупанти, за словами "Мучного", "працюють необережно".

Він додав, що на Миргородському напрямку тривають бої за Тарасівку.

"Зараз тут виступає доволі таки сильна ворожа бригада, яка брала участь на Курахівському напрямку, і тепер тиск з кожним днем посилюватиметься. Також я вважаю, що відновляться удари в напрямку Малинівки та Нової Полтавки", — написав "Мучной".

У зведенні Генштабу ЗСУ 14 березня повідомлялося, що на Покровському напрямку українські захисники зупинили 49 штурмів агресора в районах населених пунктів Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Котлине, Удачне, Олександропіль, Тарасівка, Успенівка, Новоолександрівка, Новосергіївка, Котлярівка, Олексіївка, Андріївка.

Нагадаємо, що 13 березня "Мучной" повідомив, що на Донеччині Сили оборони України контратакували росіян в районі селища Шевченко. Вони змогли просунутися на околиці населеного пункту.

14 березня в ОСУВ "Хортиця" повідомили, що на Покровському напрямку знову зафіксовано високу інтенсивність бойових дій. Російські війська відновили спроби наступу, однак не досягли значних успіхів