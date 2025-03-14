ЗС РФ відновили атаки під Покровськом: куди націлені удари противника (карти)

За минулу добу на Покровському напрямку російські війська 41 раз атакували українські позиції, застосовуючи авіацію. Водночас противник на даній ділянці фронту втратив 344 людини вбитими і пораненими.

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На Покровському напрямку знову зафіксовано високу інтенсивність бойових дій. Російські війська відновили спроби наступу, однак не досягли значних успіхів. Цю інформацію підтвердив представник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" майор Віктор Трегубов в ефірі "Суспільне".

Він зазначив, що на початку березня активність боїв знизилася, але наразі противник знову намагається просуватися південно-західною околицею міста.

"Відновилася ось та ж сама штовханина, що там була раніше. Вони намагаються трошки активніше залучити ту техніку, що в них залишилися, але теж без особливого результату. Я б не сказав, що тут якісь великі сюрпризи саме в плані того, що відбувається. Просто росіяни відновили спроби, які не принесли їм успіху раніше", — розповів Віктор Трегубов.

За інформацією Генштабу ЗСУ за минулу добу на Покровському напрямку російські війська 41 раз атакували позиції Сил оборони в районах населених пунктів Єлизаветівка, Луч, Лисівка, Котлине, Вдале, Успенівка, Новоолександрівка, Новосергіївка, Котлярівка, Олексіївка, Андріївка.

Рарта бойових дій на Покровському напрямку. 14 березня Фото: Генштаб ЗСУ

Попередньо, противник на даній ділянці фронту втратив 344 людини вбитими і пораненими.

Українські війська також знищили:

3 міномети,

2 артилерійські гармати,

8 одиниць автомобільної техніки,

11 мотоциклів,

1 самохідну артилерійську установку,

8 терміналів супутникового зв'язку,

4 пункти управління БпЛА,

2 окопних засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Крім того, українські захисники вразили ще 3 пункти управління БпЛА та одну артилерійську гармату противника.

Згідно з інформацією моніторингового ресурсу DeepState, лінія фронту на Покровському напрямку за останній час істотно не змінилася. Українські захисники продовжують утримувати раніше зайняті рубежі біля населених пунктів Успенівка, Котлине та Піщане, що на південь від Покровська. Водночас біля Шевченка утворилася сіра зона і просувань противника зафіксовано не було.

Рарта бойових дій на Покровському напрямку. 14 березня Фото: deepstatemap.live

Нагадаємо, Збройні сили України змогли відкинути підрозділи армії РФ у районі села Фіголівка на Куп'янському напрямку. Водночас противник просунувся в районі Нового Комара Донецької області.