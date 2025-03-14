ВС РФ возобновили атаки под Покровском: куда нацелены удары противника (карты)

За минувшие сутки на Покровском направлении российские войска 41 раз атаковали украинские позиции, применяя авиацию. В то же время противник на данном участке фронта потерял 344 человека убитыми и ранеными.

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На Покровском направлении вновь зафиксирована высокая интенсивность боевых действий. Российские войска возобновили попытки наступления, однако не добились значительных успехов. Эту информацию подтвердил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" майор Виктор Трегубов в эфире "Суспільне".

Он отметил, что в начале марта активность боев снизилась, но в настоящее время противник вновь пытается продвигаться по юго-западной окраине города.

"Возобновилась вот та же самая толкотня, что там была раньше. Они пытаются немножко более активно задействовать ту технику, что у них остались, но тоже без особого результата. Я бы не сказал, что здесь какие-то большие сюрпризы именно в плане того, что происходит. Просто россияне возобновили попытки, которые не принесли им успеха раньше", — рассказал Виктор Трегубов.

По информации Генштаба ВСУ за минувшие сутки на Покровском направлении российские войска 41 раз атаковали позиции Сил обороны в районах населенных пунктов Елизаветовка, Луч, Лисовка, Котлино, Удачное, Успеновка, Новоалександровка, Новосергиевка, Котляровка, Алексеевка, Андреевка.

Rарта боевых действий на Покровском направлении. 14 марта Фото: Генштаб ВСУ

Предварительно, противник на данном участке фронта потерял 344 человека убитыми и ранеными.

Украинские войска также уничтожили:

3 миномета,

2 артиллерийские пушки,

8 единиц автомобильной техники,

11 мотоциклов,

1 самоходную артиллерийскую установку,

8 терминалов спутниковой связи,

4 пункта управления БпЛА,

2 окопных средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Кроме того, украинские защитники поразили еще 3 пункта управления БпЛА и одну артиллерийскую пушку противника.

Согласно информации мониторингового ресурса DeepState, линия фронта на Покровском направлении за последнее время существенно не поменялась. Украинские защитники продолжают удерживать ранее занятые рубежи возле населенных пунктов Успеновка, Котлино и Пещаное, что южнее Покровска. В то же время у Шевченко образовалась серая зона и продвижений противника зафиксировано не было.

Rарта боевых действий на Покровском направлении. 14 марта Фото: deepstatemap.live

Напомним, Вооруженные силы Украины смогли отбросить подразделения армии РФ в районе села Фиголевка на Купянском направлении. В то же время противник продвинулся в районе Нового Комара Донецкой области.