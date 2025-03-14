ВСУ отбросили россиян на Харьковщине, однако те наступают на Донбассе, — DeepState (карты)

Аналитики проекта публикуют информацию об отходе россиян в Харьковской области и продвижении в Донецкой области, однако в Генеральном штабе эту информацию никак не комментировали.

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Вооруженные силы Украины смогли отбросить вражескую армию в районе села Фиголевка Двуречанской громады Купянского района Харьковской области. Однако Вооруженные силы Российской Федерации продвинулись возле села Новый Комар Великоновоселковской поселковой громады Волновахского района Донецкой области. Об этом сообщили аналитики проекта DeepState в своей сводке о событиях на фронте 14 марта в своем Telegram-канале.

Сообщается, что Силы обороны Украины отбросили противника из Фиголевки.

Фото: DeepStateMAP

Аналитики проекта также отметили, что враг продвинулся возле села Новый Комар.

Фото: DeepStateMAP

В Генеральном штабе на момент выхода материала никак не комментировали информацию проекта DeepState.

Напомним, что ранее сообщалось о наступлении РФ в Курской области. В частности, россияне продвинулись в районе поселка Мирного и хутора Зозулевки. Тогда в Генштабе ВСУ сообщали об отражении 11 вражеских атак в Курской области.

Через некоторое время стало известно, что ВС РФ могли войти в Суджу. Впоследствии Генштаб ВСУ показал карту линии боев, на которой уменьшилась площадь российской территории, которую контролируют украинцы.

На следующий день, 14 марта сообщалось, что подразделения Сил обороны Украины постепенно оставляют занимаемые рубежи в Курской области. По мнению журналистов французского Le Monde, такая ситуация сложилась из-за возможного политического давления Вашингтона на Киев.