По информации французского издания, отход украинских войск из территории РФ может быть связан с дипломатическими договоренностями при посредничестве Вашингтона.

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Подразделения Сил обороны Украины постепенно оставляют занимаемые рубежи в Курской области. По мнению журналистов французского Le Monde, такая ситуация сложилась из-за возможного политического давления Вашингтона на Киев.

В материале со ссылкой на "экспертов" говорится, что украинские войска якобы отходили без серьезного сопротивления, и это вызывает вопросы о возможных дипломатических усилиях Соединенных Штатов в контексте переговорного процесса по Украине.

Авторы публикации обратили внимание, что хотя Силы обороны находились под значительным давлением российской армии, превосходящей их численностью в шесть раз, ключевым фактором стало неожиданное решение США от 5 марта прекратить предоставлять Украине разведывательные данные. Это вызвало серьезные трудности для украинского командования, вынудив его пересмотреть стратегию удержания региона.

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Стабилизация фронта или заход на Сумщину: что предпримут ВС РФ после Курской операции, — эксперты

Несмотря на то, что Генштаб ВСУ фактически не прокомментировал отход украинских сил из Курской области, некоторые аналитики полагают, что военное руководство уже отдало приказ на отступление, а продолжающиеся бои являются частью операции по прикрытию отходящих войск.

Вместе с тем, как только стал понятен фактический исход Курской операции Вашингтон одновременно объявил о возобновлении военной поддержки Киева, о чем сразу же объявила глава национальной разведки США Тулси Габбард. Таким образом заморозка американской помощи и данных на неделю, по мнению ряда аналитиков, могла стать неофициальным сигналом Киеву о необходимости отступления.

Напомним, президент РФ Владимир Путин впервые посетил Курскую область с момента прорыва границы ВСУ и провел совещание на одном из пунктов управления. При этом глава Кремля был одет в камуфляжную форму — впервые за все время полномасштабного вторжения в Украину.

Позже OSINT аналитики определили вероятное место прибытия российского президента в Курской области. По информации сообщества InformNapalm, по характерному виду фасада здания Путин проводил совещание на территории возле штаба в/ч 11262, 27-й отдельной бригады радиационно-химически-биологической защиты города Курск.