Отход без боев: ВСУ покидают Курскую области под давлением США, — Le Monde
По информации французского издания, отход украинских войск из территории РФ может быть связан с дипломатическими договоренностями при посредничестве Вашингтона.
Подразделения Сил обороны Украины постепенно оставляют занимаемые рубежи в Курской области. По мнению журналистов французского Le Monde, такая ситуация сложилась из-за возможного политического давления Вашингтона на Киев.
В материале со ссылкой на "экспертов" говорится, что украинские войска якобы отходили без серьезного сопротивления, и это вызывает вопросы о возможных дипломатических усилиях Соединенных Штатов в контексте переговорного процесса по Украине.
Авторы публикации обратили внимание, что хотя Силы обороны находились под значительным давлением российской армии, превосходящей их численностью в шесть раз, ключевым фактором стало неожиданное решение США от 5 марта прекратить предоставлять Украине разведывательные данные. Это вызвало серьезные трудности для украинского командования, вынудив его пересмотреть стратегию удержания региона.
Несмотря на то, что Генштаб ВСУ фактически не прокомментировал отход украинских сил из Курской области, некоторые аналитики полагают, что военное руководство уже отдало приказ на отступление, а продолжающиеся бои являются частью операции по прикрытию отходящих войск.
Вместе с тем, как только стал понятен фактический исход Курской операции Вашингтон одновременно объявил о возобновлении военной поддержки Киева, о чем сразу же объявила глава национальной разведки США Тулси Габбард. Таким образом заморозка американской помощи и данных на неделю, по мнению ряда аналитиков, могла стать неофициальным сигналом Киеву о необходимости отступления.
Напомним, президент РФ Владимир Путин впервые посетил Курскую область с момента прорыва границы ВСУ и провел совещание на одном из пунктов управления. При этом глава Кремля был одет в камуфляжную форму — впервые за все время полномасштабного вторжения в Украину.
Позже OSINT аналитики определили вероятное место прибытия российского президента в Курской области. По информации сообщества InformNapalm, по характерному виду фасада здания Путин проводил совещание на территории возле штаба в/ч 11262, 27-й отдельной бригады радиационно-химически-биологической защиты города Курск.