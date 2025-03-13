До Суджи не доехал: аналитики установили, где именно был Путин во время визита в Курскую область (фото)

По характерным фасадам здания и высаженным деревьям OSINT аналитики определили, что российский президент побывал в штабе в/ч 11262.

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Президент РФ Владимир Путин не был в местах, где шли бои в Курской области, и откуда отступили ВСУ. Он посетил военный объект в Курске. Об этом сообщают OSINT аналитики сообщества InformNapalm.

Они проанализировали видео российских СМИ, на которых Путин "засветился" в военной форме.

"По характерным фасадам здания и высаженных деревьях OSINT аналитики сообщества InformNapalm сделали предположение, что с высокой степенью вероятности лицо, которое было похоже на Путина, лицо похожее на Герасимова встречало на территории возле штаба в/ч 11262, 27-й отдельной бригады радиационно-химически-биологической защиты города Курск", — говорится в сообщении.

В подтверждение своих слов аналитики выложили фото и скрины с координатами.

Напомним, что 12 марта российские СМИ сообщили, что президент РФ Владимир Путин впервые посетил Курскую область с момента прорыва границы ВСУ и провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой армии России.

12 марта народный депутат и секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национально безопасности Роман Костенко заявил, что бойцы Сил обороны полностью не вышли из Суджи Курской области. По его словам, враг "зашел в определенную часть", но бои в середине города продолжаются. При этом он уточнил, что получил данные два часа назад.