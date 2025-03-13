До Суджі не доїхав: аналітики встановили, де саме був Путін під час візиту в Курську область (фото)

По характерних фасадах будівлі та висаджених деревах OSINT аналітики визначили, що російський президент побував у штабі в/ч 11262.

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Президент РФ Володимир Путін не був в місцях, де тривали бої в Курській області, і звідки відступили ЗСУ. Він відвідав військовий об'єкт у Курську. Про це повідомляють OSINT аналітики спільноти InformNapalm.

Вони проаналізували відео російських ЗМІ, на яких Путін "засвітився" у військовій формі.

"По характерних фасадах будівлі та висаджених деревах OSINT аналітики спільноти InformNapalm зробили припущення, що з високим ступенем вірогідності особу, яка була схожа на Путіна, особа схожа на Герасимова зустрічала на території біля штабу в/ч 11262, 27-ї окремої бригади радіаційно-хімічно-біологічного захисту міста Курськ", — йдеться в повідомленні.

У підтвердження своїх слів аналітики виклали фото та скрини з координатами.

Нагадаємо, що 12 березня російські ЗМІ повідомили, що президент РФ Володимир Путін вперше відвідав Курську область з моменту прориву кордону ЗСУ та провів нараду на одному з пунктів управління курським угрупуванням армії Росії.

12 березня народний депутат та секретар комітету Верховної Ради з питань національно безпеки Роман Костенко заявив, що бійці Сил оборони повністю не вийшли з Суджі Курської області. За його словами, ворог "зайшов в певну частину", але бої в середині міста тривають. При цьому він уточнив, що отримав дані дві години тому.