Нардеп Костенко не підтвердив "повний вихід з Суджі": які зміни на карті DeepState

Російські війська повернулись в три села в Курській області, повідомили аналітики DeepState. Генштаб ЗСУ показав карти, на яких Суджа перебуває під контролем Сил оборони.

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Народний депутат та секретар комітету Верховної Ради з питань національно безпеки Роман Костенко заявив, що бійці Сил оборони повністю не вийшли з Суджі Курської області. Тим часом на карті аналітиків DeepState показана лінія фронту, яка 12 березня змістилась за межі російського міста. Заяву Костенка опублікувало медіа "5 канал".

Костенко заявив, що поспілкувався з українськими бійцями, які воюють в Курській області. Вони не підтвердили інформацію про повний контроль росіян над Суджею. Зі слів співрозмовника, ворог "зайшов в певну частину", але бої в середині міста тривають. При цьому він уточнив, що отримав дані дві години тому.

"Вони не підтверджують нашого повного виходу з Суджі. Є інформація, що росіяни контролюють певну територію, яка за річкою знаходиться. Але інформація про те, що наші повні повністю вийшли з Суджі, станом там на дві години назад, в мене немає", — сказав нардеп.

Також Костенко повідомив, що українське командування намагається стабілізувати ситуацію. З його слів, на Курський напрямок кидають резерви, "нові війська". Також він підтвердив, що росіяни намагаються прорватись на територію України на західному (лівому) фланзі даного відтинку фронту.

"Противник продовжує тиснути, в тому числі є інформація, що він там на деяких напрямках зайшов на територію України і намагається утримувати наші вже території, ну, шляхом, якщо ми подивимося на карту, це з лівого флангу", — чути в коментарі медіа.

Бої в Курській області — аналітики про Суджу

Вдень 12 березня аналітики проєкт DeepState оновили карту бойових дій. Карта показала, що лінія фронту змістилась на південь від Суджі і російські війська, ймовірно, повністю контролюють територію населеного пункту в Курській області. Аналітики вказали, що ЗСУ вийшли з сіл Мала Локня (північ від Суджі), а також з Махнівки та Замостя (східніше).

Бої в Курській області - Суджа на карті DeepState 12 березня Фото: DeepState

Зазначимо, 12 березня Фокус писав про ситуацію в Суджі та в Курській області на основі офіційних звітів Генштабу ЗСУ. На картах командування можна побачити зменшення площі, яку Сили оборони контролюють під Курськом. При цьому місто Суджа позначалось як таке, яке все ще перебуває в зоні контрою українців. Водночас з'явились відео російських військових, які показували, що начебто дістались до центральної площі населеного пункту.

Нагадуємо, 10 березня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів про плани Сил оборони в Курській області.