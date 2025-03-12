ЗС РФ могли увійти в Суджу та ріжуть шлях на Суми: нові деталі про бої під Курськом (карти)

Росіяни повернули контроль над місцевістю на північ від Суджі, свідчить карта бойових дій Генштабу ЗСУ. З'явились кадри з центральної площі міста, на яких видно "послання" росіянами від ЗСУ.

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Військові Збройних сил Російської Федерації опублікували серію відео, на яких вони розмахують прапорами на центральних вулицях міста Суджа Курської області. Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України показав карту лінії боїв, на якій зменшилась площа російської території, яку контролюють українців. Фокус зібрав інформацію від українського командування та бійців Сил оборони щодо ситуації в Суджі станом на 12 березня.

Генштаб офіційно не підтвердив відступ з Суджі та з Курської області. У звітах командування, які з'явились 11 та 12 березня, і далі фігурує Курський напрямок, на якому ЗС РФ посилено атакують. Втім, є зміни на карті бойових дій, які публікуються на Facebook. Порівняння карт показує зменшення російської території, яка перебуває під контролем українців. Видно, що зник плацдарм на північ від Суджі і ворог до нього наблизився впритул з півночі та сходу.

Бої в Курській області - карта Генштабу ЗСУ 11 березня Фото: Генштаб ЗСУ Бої в Курській області - карта Генштабу ЗСУ 12 березня Фото: Генштаб ЗСУ

Крім того, зі звітів Генштабу можна дізнатись про кількість штурмів ЗС РФ на Курському напрямку. Вказано, що з 9 по 12 березня відбулось сумарно 115 російських атак: найбільша кількість — у звіті на ранок 9 березня (44) та на 12 березня (33). Крім того, щодня росіяни запускали від 20 до 60 КАБів. Також були дні, коли нарахували майже пів тисячі артобстрілів (422 — 10 березня).

Бої в Курській області — заяви військових

Військові ЗСУ, які ведуть бої в Курській області, поспілкувались з журналістами українських медіа. Наприклад, співрозмовник "Суспільного" підтвердив, солдати ЗС РФ увійшли в Суджу, а перед цим встановили вогневий контроль за дорогою, якою везли боєприпаси з Сумської області. Тим часом боєць, який поговорив з "РБК-Україна", пояснив, що російські війська "намагаються перерізати дорогу, щоб влаштувати оперативне оточення". Журналісти не назвали імен та посад своїх джерел та розповіли, що звернулись до Генштабу за коментарем щодо ситуації, але відповіді поки немає.

Що кажуть у РФ про ситуацію в Суджі

У російських мілітарних пабліках опублікували низку відео, знятих в центрі Суджі. На відео видно солдатів ЗС РФ з прапорами, які стоять на центральній площі. При цьому помітний надпис білою фарбою, яку залишили українці. Водночас, Міноборони РФ ще не відзвітувало про повернення контролю над містом, оскільки в останніх повідомленнях у Telegram-каналі відомства місто фігурує як точка, в якій все ще ідуть бої.

"Росіяни, навчіться воювати", — написано на центральній площі Суджі.

Бої в Курській області - скриншот з мілітарних пабліків РФ про Суджу Фото: Скриншот

Раніше Фокус писав про ситуацію під Суджею та в Курській області на основі заяв аналітиків проєкту DeepState та воєнного журналіста і головного редактора "Цензор.нет" Юрій Бутусов. 11 березня аналітики підтвердили, що ЗС РФ атакують українське угрупування під Курськом з трьох боків. Крім того, росіяни дійсно пробрались на східні околиці Суджі та намагаються витіснити українців. Своєю чергою Бутусов пояснив, чому ворог має перевагу: через більшу кількість живої сили (і залучення солдатів КНДР), FPV-дронів, авіації та артилерії.

Нагадуємо, 8 березня видання The Wall Sreet Journal розповіло про мотивацію солдатів КНДР, які воюють на боці РФ в Курській області.